Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iJoysoft
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10.56 Мб
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Music Player — удобный и функциональный плеер для Android, работает со всеми популярными аудиоформатами, включая MP3. Содержит широкий выбор инструментов для управления музыкальной библиотекой, встроенный мощный эквалайзер, с помощью которого можно легко настроить звук под любой стиль музыки и добиться идеального звучания для каждого жанра.
Приложение автоматически сканирует устройство на наличие музыкальных файлов и добавляет новые песни в библиотеку. Пользователи могут создавать собственные плейлисты и распределять песни по жанрам, исполнителям или альбомам. А также использовать несколько режимов воспроизведения: повтор или случайное воспроизведение треков для каждого плейлиста.
Список основных возможностей Music Player:
- Поддерживает все популярные аудиоформаты, включая MP3.
- Мощный графический эквалайзер с предустановками для разных музыкальных стилей (классика, хип-хоп, рок, джаз и др.).
- Воспроизведение музыки по исполнителям, альбомам, жанрам или плейлистам.
- Управление неограниченным количеством плейлистов.
- Редактирование информации о песнях (тегов, текстов, обложекальбомов).
- Выбор инструментов для улучшения звука, включая бас и 3D-эффекты.
- Виджеты для быстрого управления музыкой с главного экрана.
- Поддержка фонового воспроизведения музыки.
- Поддержка гарнитур и Bluetooth-устройств, чтобы управлять воспроизведением.
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