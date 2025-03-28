Music Player — удобный и функциональный плеер для Android, работает со всеми популярными аудиоформатами, включая MP3. Содержит широкий выбор инструментов для управления музыкальной библиотекой, встроенный мощный эквалайзер, с помощью которого можно легко настроить звук под любой стиль музыки и добиться идеального звучания для каждого жанра.

Приложение автоматически сканирует устройство на наличие музыкальных файлов и добавляет новые песни в библиотеку. Пользователи могут создавать собственные плейлисты и распределять песни по жанрам, исполнителям или альбомам. А также использовать несколько режимов воспроизведения: повтор или случайное воспроизведение треков для каждого плейлиста.

Список основных возможностей Music Player: