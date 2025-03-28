Music Player для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10.56 Мб
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Music Player — удобный и функциональный плеер для Android, работает со всеми популярными аудиоформатами, включая MP3. Содержит широкий выбор инструментов для управления музыкальной библиотекой, встроенный мощный эквалайзер, с помощью которого можно легко настроить звук под любой стиль музыки и добиться идеального звучания для каждого жанра.

Приложение автоматически сканирует устройство на наличие музыкальных файлов и добавляет новые песни в библиотеку. Пользователи могут создавать собственные плейлисты и распределять песни по жанрам, исполнителям или альбомам. А также использовать несколько режимов воспроизведения: повтор или случайное воспроизведение треков для каждого плейлиста.

Список основных возможностей Music Player:

  • Поддерживает все популярные аудиоформаты, включая MP3.
  • Мощный графический эквалайзер с предустановками для разных музыкальных стилей (классика, хип-хоп, рок, джаз и др.).
  • Воспроизведение музыки по исполнителям, альбомам, жанрам или плейлистам.
  • Управление неограниченным количеством плейлистов.
  • Редактирование информации о песнях (тегов, текстов, обложекальбомов).
  • Выбор инструментов для улучшения звука, включая бас и 3D-эффекты.
  • Виджеты для быстрого управления музыкой с главного экрана.
  • Поддержка фонового воспроизведения музыки.
  • Поддержка гарнитур и Bluetooth-устройств, чтобы управлять воспроизведением.
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