HappyCow для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:64.0.5-free-v2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27.63 Мб
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HappyCow — приложение для поиска веганских и вегетарианских ресторанов, кафе и магазинов по всему миру (более чем 220 000 предложений в 185 странах). В базе содержится список мест, где можно купить растительные и безглютеновые продукты, чтобы путешествие было комфортным. 

В HappyCow содержится подробная информация о ресторанах, отзывах пользователей, фотографии и особенности меню. В описании каждого заведения есть информация о типе кухни: веганская, вегетарианская, безглютеновая и т. д. Программа поддерживает многоязычность, что делает ее удобной для пользователей по всему миру.

Основные возможности HappyCow:

  • Удобный поиск с фильтрами по типу кухни и местоположению.
  • Интерактивные карты для более 220 000 ресторанов в 185 странах по всему миру.
  • Более чем 1 475 000 отзывовм и 2 000 000 фотографий.
  • Встроенная поддержка различных диет: веганство, вегетарианство и безглютеновое питание.
  • Общение с глобальным сообществом веганов и вегетарианцев.
  • Многоязычная поддержка для пользователей из разных стран.
  • Возможность добавлять новые рестораны и магазины.
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