HappyCow для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|64.0.5-free-v2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HappyCow
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.63 Мб
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HappyCow — приложение для поиска веганских и вегетарианских ресторанов, кафе и магазинов по всему миру (более чем 220 000 предложений в 185 странах). В базе содержится список мест, где можно купить растительные и безглютеновые продукты, чтобы путешествие было комфортным.
В HappyCow содержится подробная информация о ресторанах, отзывах пользователей, фотографии и особенности меню. В описании каждого заведения есть информация о типе кухни: веганская, вегетарианская, безглютеновая и т. д. Программа поддерживает многоязычность, что делает ее удобной для пользователей по всему миру.
Основные возможности HappyCow:
- Удобный поиск с фильтрами по типу кухни и местоположению.
- Интерактивные карты для более 220 000 ресторанов в 185 странах по всему миру.
- Более чем 1 475 000 отзывовм и 2 000 000 фотографий.
- Встроенная поддержка различных диет: веганство, вегетарианство и безглютеновое питание.
- Общение с глобальным сообществом веганов и вегетарианцев.
- Многоязычная поддержка для пользователей из разных стран.
- Возможность добавлять новые рестораны и магазины.
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Admin
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