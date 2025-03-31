HappyCow — приложение для поиска веганских и вегетарианских ресторанов, кафе и магазинов по всему миру (более чем 220 000 предложений в 185 странах). В базе содержится список мест, где можно купить растительные и безглютеновые продукты, чтобы путешествие было комфортным.

В HappyCow содержится подробная информация о ресторанах, отзывах пользователей, фотографии и особенности меню. В описании каждого заведения есть информация о типе кухни: веганская, вегетарианская, безглютеновая и т. д. Программа поддерживает многоязычность, что делает ее удобной для пользователей по всему миру.

Основные возможности HappyCow: