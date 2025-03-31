Win Master for Cleaner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6025.03.28.0156 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Win Master
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35.55 Мб
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Win Master for Cleaner — многофункциональная утилита для оптимизации и очистки системы, которая дает возможность избавиться от ненужных файлов и дубликатов, дефрагментировать диски, очищать реестр, перемещать большие файлы, а также выполнять другие задачи, чтобы оптимизировать систему и ускорить работу компьютера.
При первом запуске Win Master for Cleaner автоматически сканирует систему, находит ненужные файлы и предлагает очистку системы. У программа простой и удобный интерфейс, в котором пользователи могут использовать несколько функций в одном окне.
Основные возможности Win Master for Cleaner:
- Очистка системы от временных и ненужных файлов, включая кэш, логи и другие мусорные файлы.
- Удаление дубликатов данных с разных каталогов на диске.
- Дефрагментация дисков, что помогает повысить производительность системы.
- Очистка реестра от ненужных записей.
- Перемещение больших файлов на другой диск или в облако.
- Безопасное и невозвратное удаление данных.
- Инструмент для анализа дискового пространства.
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Отзывы о программе Win Master for Cleaner
Admin
Отзывов о программе Win Master for Cleaner 6025.03.28.0156 пока нет, можете добавить...