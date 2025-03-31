Программы для Windows » Диски и файлы » HDD утилиты » Win Master for Cleaner 6025.03.28.0156

Win Master for Cleaner для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6025.03.28.0156 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35.55 Мб
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Win Master for Cleaner — многофункциональная утилита для оптимизации и очистки системы, которая дает возможность избавиться от ненужных файлов и дубликатов, дефрагментировать диски, очищать реестр, перемещать большие файлы, а также выполнять другие задачи, чтобы оптимизировать систему и ускорить работу компьютера.

При первом запуске Win Master for Cleaner автоматически сканирует систему, находит ненужные файлы и предлагает очистку системы. У программа простой и удобный интерфейс, в котором пользователи могут использовать несколько функций в одном окне.

Основные возможности Win Master for Cleaner:

  • Очистка системы от временных и ненужных файлов, включая кэш, логи и другие мусорные файлы.
  • Удаление дубликатов данных с разных каталогов на диске.
  • Дефрагментация дисков, что помогает повысить производительность системы.
  • Очистка реестра от ненужных записей.
  • Перемещение больших файлов на другой диск или в облако.
  • Безопасное и невозвратное удаление данных.
  • Инструмент для анализа дискового пространства.
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