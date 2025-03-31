Win Master for Cleaner — многофункциональная утилита для оптимизации и очистки системы, которая дает возможность избавиться от ненужных файлов и дубликатов, дефрагментировать диски, очищать реестр, перемещать большие файлы, а также выполнять другие задачи, чтобы оптимизировать систему и ускорить работу компьютера.

При первом запуске Win Master for Cleaner автоматически сканирует систему, находит ненужные файлы и предлагает очистку системы. У программа простой и удобный интерфейс, в котором пользователи могут использовать несколько функций в одном окне.

Основные возможности Win Master for Cleaner: