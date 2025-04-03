Max Heart Rate Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.3.AF | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Maxcom
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.79 Мб
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Max Heart Rate Monitor — приложение, которое позволяет точно и удобно измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС) с помощью камеры телефона. Для измерений программа использует камеру и датчик освещенности, чтобы отслеживать микроскопические изменения капиллярного кровотока, которые вызывает пульсация крови при каждом ударе сердца. В процессе измерения достаточно просто прикоснуться пальцем к камере, и приложение автоматически рассчитывает и отобразит количество сердечных сокращений в минуту (BPM).
Также Max Heart Rate Monitor сохраняет данные и предоставляет их в виде графиков, с помощью которых удобно следить за изменениями и оценивать влияние физической активности или стресса на состояние организма.
Основные возможности Pulse Checker:
- Измеряет частоту сердечных сокращений в ударах в минуту (BPM).
- Визуализирует данные о пульсе в виде графиков.
- Сохраняет результаты измерений для дальнейшего анализа.
- Использует камеру и фонарик устройства для точного измерения пульса.
- Подходит для повседневного использования и мониторинга здоровья.
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