Max Heart Rate Monitor — приложение, которое позволяет точно и удобно измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС) с помощью камеры телефона. Для измерений программа использует камеру и датчик освещенности, чтобы отслеживать микроскопические изменения капиллярного кровотока, которые вызывает пульсация крови при каждом ударе сердца. В процессе измерения достаточно просто прикоснуться пальцем к камере, и приложение автоматически рассчитывает и отобразит количество сердечных сокращений в минуту (BPM).

Также Max Heart Rate Monitor сохраняет данные и предоставляет их в виде графиков, с помощью которых удобно следить за изменениями и оценивать влияние физической активности или стресса на состояние организма.

Основные возможности Pulse Checker: