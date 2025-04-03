Max Heart Rate Monitor для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.3.AF | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.79 Мб
СКАЧАТЬ
Max Heart Rate Monitor скриншот № 1
Max Heart Rate Monitor скриншот № 2
Max Heart Rate Monitor скриншот № 3
Max Heart Rate Monitor скриншот № 4

Max Heart Rate Monitor — приложение, которое позволяет точно и удобно измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС) с помощью камеры телефона. Для измерений программа использует камеру и датчик освещенности, чтобы отслеживать микроскопические изменения капиллярного кровотока, которые вызывает пульсация крови при каждом ударе сердца. В процессе измерения достаточно просто прикоснуться пальцем к камере, и приложение автоматически рассчитывает и отобразит количество сердечных сокращений в минуту (BPM).

Также Max Heart Rate Monitor сохраняет данные и предоставляет их в виде графиков, с помощью которых удобно следить за изменениями и оценивать влияние физической активности или стресса на состояние организма.

Основные возможности Pulse Checker:

  • Измеряет частоту сердечных сокращений в ударах в минуту (BPM).
  • Визуализирует данные о пульсе в виде графиков.
  • Сохраняет результаты измерений для дальнейшего анализа.
  • Использует камеру и фонарик устройства для точного измерения пульса.
  • Подходит для повседневного использования и мониторинга здоровья.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Женский календарь месячныхЖенский календарь месячных 1.2.24

Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...

скачать Белый шумБелый шум 4.0.0(84)

Бесплатное Android-приложение, которое предлагает пользователю набор разных звуков в...

скачать Таймер интервального голоданияТаймер интервального голодания 7.1.2

Приложение для управления периодами питания и голодания, которое поможет следить за...

скачать RuntasticRuntastic 8.1.1

Runtastic – универсальный помощник при занятиях фитнесом, бегом или кардио-тренировками. В...

скачать MovesumMovesum 1.4

Movesum - мотивирующее мобильное приложение для Android, с помощью которого можно узнать сколько...

Отзывы о программе Max Heart Rate Monitor

Admin

Отзывов о программе Max Heart Rate Monitor 1.1.3.AF пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв