myWallbox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.100.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wallbox
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.12 Мб
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myWallbox — приложение для управления зарядными устройствами Wallbox, которые используются для зарядки электромобилей. Обеспечивает полный контроль над процессом зарядки электромобиля, дает возможность подключаться к зарядным станциям дома, на работе или в мобильных пунктах зарядки. С помощью программы можно не только отслеживать состояние зарядки, но и управлять ее процессом, экономить деньги и контролировать потребление энергии.
Кроме того, в myWallbox есть функции удаленной блокировки и разблокировки зарядного устройства, возможность зарядки с использованием солнечных батарей и динамическая балансировка нагрузки, что позволяет уменьшить углеродный след.
Основные возможности myWallbox:
- Управляет зарядными устройствами Wallbox.
- Настройка графиков зарядки для экономии электроэнергии.
- Отслеживает состояние зарядки электромобиля в реальном времени.
- Контролирует потребление энергии и рассчитывает затраты на зарядку.
- Удаленная блокировка и разблокировказарядных устройств.
- Зарядка от солнечных батарей и динамическая балансировка нагрузки.
- Доступ к способам оплаты в местах с зарядными станциями Wallbox.
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