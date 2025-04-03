myWallbox для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.100.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.12 Мб
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myWallbox — приложение для управления зарядными устройствами Wallbox, которые используются для зарядки электромобилей. Обеспечивает полный контроль над процессом зарядки электромобиля, дает возможность подключаться к зарядным станциям дома, на работе или в мобильных пунктах зарядки. С помощью программы можно не только отслеживать состояние зарядки, но и управлять ее процессом, экономить деньги и контролировать потребление энергии.

Кроме того, в myWallbox есть функции удаленной блокировки и разблокировки зарядного устройства, возможность зарядки с использованием солнечных батарей и динамическая балансировка нагрузки, что позволяет уменьшить углеродный след.

Основные возможности myWallbox:

  • Управляет зарядными устройствами Wallbox.
  • Настройка графиков зарядки для экономии электроэнергии.
  • Отслеживает состояние зарядки электромобиля в реальном времени.
  • Контролирует потребление энергии и рассчитывает затраты на зарядку.
  • Удаленная блокировка и разблокировказарядных устройств.
  • Зарядка от солнечных батарей и динамическая балансировка нагрузки.
  • Доступ к способам оплаты в местах с зарядными станциями Wallbox.
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