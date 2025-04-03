myWallbox — приложение для управления зарядными устройствами Wallbox, которые используются для зарядки электромобилей. Обеспечивает полный контроль над процессом зарядки электромобиля, дает возможность подключаться к зарядным станциям дома, на работе или в мобильных пунктах зарядки. С помощью программы можно не только отслеживать состояние зарядки, но и управлять ее процессом, экономить деньги и контролировать потребление энергии.

Кроме того, в myWallbox есть функции удаленной блокировки и разблокировки зарядного устройства, возможность зарядки с использованием солнечных батарей и динамическая балансировка нагрузки, что позволяет уменьшить углеродный след.

Основные возможности myWallbox: