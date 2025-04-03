PaintOkay для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:317 Кб
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PaintOkay — программа, которая позволяет перенести классический вид графического редактора MS Paint на современные версии Windows. предоставляет простотой и знакомый интерфейс старых версий Paint, без излишних функций и сложных инструментов.  Не требует установки и сразу готово к использованию. Однако в PaintOkay есть несколько улучшений, в том числе внедрение технологий ИИ для улучшения изображений, которые делают программу более удобной.

Основные возможности PaintOkay:

  • Простотой интерфейс, аналогичний классическому MS Paint.
  • Инструменты для рисования, включая карандаш, кисть, линии, прямоугольники, многоугольники и эллипсы.
  • Инструменты для заливки, ластика и распыления краски.
  • Возможность импортировать изображений с камеры или сканера.
  • Функции поворота, инвертирования цветов, растяжения и перекоса изображений.
  • Коллекция цветовых фильтров для изменения визуальных эффектов.
  • Инструменты ИИ для создания изображений в стиле известных художников.
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Отзывы о программе PaintOkay

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