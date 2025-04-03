PaintOkay для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|317 Кб
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PaintOkay — программа, которая позволяет перенести классический вид графического редактора MS Paint на современные версии Windows. предоставляет простотой и знакомый интерфейс старых версий Paint, без излишних функций и сложных инструментов. Не требует установки и сразу готово к использованию. Однако в PaintOkay есть несколько улучшений, в том числе внедрение технологий ИИ для улучшения изображений, которые делают программу более удобной.
Основные возможности PaintOkay:
- Простотой интерфейс, аналогичний классическому MS Paint.
- Инструменты для рисования, включая карандаш, кисть, линии, прямоугольники, многоугольники и эллипсы.
- Инструменты для заливки, ластика и распыления краски.
- Возможность импортировать изображений с камеры или сканера.
- Функции поворота, инвертирования цветов, растяжения и перекоса изображений.
- Коллекция цветовых фильтров для изменения визуальных эффектов.
- Инструменты ИИ для создания изображений в стиле известных художников.
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