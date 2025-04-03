PaintOkay — программа, которая позволяет перенести классический вид графического редактора MS Paint на современные версии Windows. предоставляет простотой и знакомый интерфейс старых версий Paint, без излишних функций и сложных инструментов. Не требует установки и сразу готово к использованию. Однако в PaintOkay есть несколько улучшений, в том числе внедрение технологий ИИ для улучшения изображений, которые делают программу более удобной.

Основные возможности PaintOkay: