HERI Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.25.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Herisoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.73 Мб
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HERI Editor — текстовый процессор с базовыми, но мощными инструментами для работы с текстами без сложных функций. Является компактным и удобным приложением, которое сочетает в себе простоту интерфейса с возможностью гибкой настройки текста под конкретные задачи.
Дизайн HERI Editor схож с популярными текстовыми процессорами, такими как WordPad, что делает его интуитивно понятным и доступным для пользователей. Программа поддерживает такие функции, как форматирование текста, установка пагинации и создание гиперссылок, что делает ее удобной для решения стандартных задач по редактированию документов.
Основные возможности HERI Editor:
- Удобный и минималистичный интерфейс, похожий на WordPad.
- Поддержка настройки базовых характеристик текста.
- Форматирование текста, изменение шрифта, стиля и размера.
- Инструменты для работы с пагинацией (разбиение текста на страницы).
- Создание и вставка гиперссылок в тексте.
- Легкое использование и отсутствие перегрузки сложными функциями.
- Структурированное меню в стиле ленты для быстрого доступа к инструментам.
Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...
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