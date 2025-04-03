HERI Editor — текстовый процессор с базовыми, но мощными инструментами для работы с текстами без сложных функций. Является компактным и удобным приложением, которое сочетает в себе простоту интерфейса с возможностью гибкой настройки текста под конкретные задачи.

Дизайн HERI Editor схож с популярными текстовыми процессорами, такими как WordPad, что делает его интуитивно понятным и доступным для пользователей. Программа поддерживает такие функции, как форматирование текста, установка пагинации и создание гиперссылок, что делает ее удобной для решения стандартных задач по редактированию документов.

Основные возможности HERI Editor: