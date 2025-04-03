HERI Editor для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.25.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30.73 Мб
СКАЧАТЬ
HERI Editor скриншот № 1
HERI Editor скриншот № 2
HERI Editor скриншот № 3
HERI Editor скриншот № 4

HERI Editor — текстовый процессор с базовыми, но мощными инструментами для работы с текстами без сложных функций. Является компактным и удобным приложением, которое сочетает в себе простоту интерфейса с возможностью гибкой настройки текста под конкретные задачи. 

Дизайн HERI Editor схож с популярными текстовыми процессорами, такими как WordPad, что делает его интуитивно понятным и доступным для пользователей. Программа поддерживает такие функции, как форматирование текста, установка пагинации и создание гиперссылок, что делает ее удобной для решения стандартных задач по редактированию документов.

Основные возможности HERI Editor:

  • Удобный и минималистичный интерфейс, похожий на WordPad.
  • Поддержка настройки базовых характеристик текста.
  • Форматирование текста, изменение шрифта, стиля и размера.
  • Инструменты для работы с пагинацией (разбиение текста на страницы).
  • Создание и вставка гиперссылок в тексте.
  • Легкое использование и отсутствие перегрузки сложными функциями.
  • Структурированное меню в стиле ленты для быстрого доступа к инструментам.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Windows WordWindows Word 2020.10.0

Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов,...

скачать LibreOfficeLibreOffice 25.2.0

LibreOffice - мощный пакет офисных приложений, включающий в себя все самые необходимые...

скачать Windows OfficeWindows Office 2020.9

Бесплатный полноценный офисный пакет для Windows, позволяющий свободно работать с любыми...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать WPS OfficeWPS Office 12.9.0.19236 Free

WPS Office - бесплатная альтернатива офисному пакету Microsoft Office, предлагающая пользователю...

скачать OpenOffice.orgOpenOffice.org 4.1.15 Ru

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета...

Отзывы о программе HERI Editor

Admin

Отзывов о программе HERI Editor 3.25.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв