Widget Manager для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:1.67 Мб
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Widget Manager – утилита для персонализации рабочего стола в Windows 10 и 11, позволяет добавлять различные виджеты, улучшить функциональность и внешний вид системы. Приложение дает возможность легко интегрироать виджеты в современные операционные системы и настроить их под личные предпочтения.

Программа предлагает широкий выбор виджетов, включая стандартные, такие как часы и погода, или более специфические: трекеры криптовалют, мониторинг памяти, процессора и сети. Каждый виджет можно настроить, изменить его внешний вид, цвет, поля или отступы. Количество виджетов, которые можно добавить, не ограниченно, а при необходимости их местоположение легко поменять.

Список основных возможностей Widget Manager:

  • Поддержка множества типов виджетов, включая часы, погоду, мониторинг процессора, памяти и сети.
  • Интеграция трекеров криптовалют и финансов, а также виджеты для радио и перевода.
  • Возможность добавить неограниченного числа виджетов.
  • Персонализация каждого виджета с возможностью настройки фона, цвета, границ и полей.
  • Возможность изменять расположения виджетов на экране.
  • Простой и понятный интерфейс для управления виджетами на рабочем столе.
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