Widget Manager – утилита для персонализации рабочего стола в Windows 10 и 11, позволяет добавлять различные виджеты, улучшить функциональность и внешний вид системы. Приложение дает возможность легко интегрироать виджеты в современные операционные системы и настроить их под личные предпочтения.

Программа предлагает широкий выбор виджетов, включая стандартные, такие как часы и погода, или более специфические: трекеры криптовалют, мониторинг памяти, процессора и сети. Каждый виджет можно настроить, изменить его внешний вид, цвет, поля или отступы. Количество виджетов, которые можно добавить, не ограниченно, а при необходимости их местоположение легко поменять.

Список основных возможностей Widget Manager: