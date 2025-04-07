Widget Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|emretulek
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|1.67 Мб
|СКАЧАТЬ
Widget Manager – утилита для персонализации рабочего стола в Windows 10 и 11, позволяет добавлять различные виджеты, улучшить функциональность и внешний вид системы. Приложение дает возможность легко интегрироать виджеты в современные операционные системы и настроить их под личные предпочтения.
Программа предлагает широкий выбор виджетов, включая стандартные, такие как часы и погода, или более специфические: трекеры криптовалют, мониторинг памяти, процессора и сети. Каждый виджет можно настроить, изменить его внешний вид, цвет, поля или отступы. Количество виджетов, которые можно добавить, не ограниченно, а при необходимости их местоположение легко поменять.
Список основных возможностей Widget Manager:
- Поддержка множества типов виджетов, включая часы, погоду, мониторинг процессора, памяти и сети.
- Интеграция трекеров криптовалют и финансов, а также виджеты для радио и перевода.
- Возможность добавить неограниченного числа виджетов.
- Персонализация каждого виджета с возможностью настройки фона, цвета, границ и полей.
- Возможность изменять расположения виджетов на экране.
- Простой и понятный интерфейс для управления виджетами на рабочем столе.
Universal Watermark Disabler 1.0.0.6
Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10...
Free Virtual Keyboard - портативная бесплатная утилита, которая эмулирует обычную клавиатуру и...
DesktopOK - небольшая бесплатная и портативная (не требующая установки) программа,...
Comfort On-Screen Keyboard Pro 9.2.0
Comfort On-Screen Keyboard - уникальная виртуальная экранная клавиатура, позволяющая полноценно...
Pixel Repair - небольшая утилита для обнаружения и исправления зависших пикселей на экране ЖК-монитора...
AutoHideDesktopIcons - небольшая и простая в использовании утилита, позволяющая скрывать и...
Отзывы о программе Widget Manager
Admin
Отзывов о программе Widget Manager 1.1.0 пока нет, можете добавить...