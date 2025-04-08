Miracle of Mind для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Isha Mobile
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35.1 Мб
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Miracle of Mind — приложение для медитации, которое помогает развивать ежедневную практику медитации. В основе приложения лежит методика, разработанная Садхгуру, известным йогином и мистиком. Мощная направленная медитация занимает всего 7 минут в день, подходит для новичков и опытных практиков. С помощью простых и понятных инструкций, пользователи могут освоить основные принципы медитации, а также следить за своим прогрессом.
В приложении есть инструменты для улучшения медитативной практики, такие как гибкие интервалы, увеление длительностью сессий, спокойную фоновую музыку и звук колокольчика, что лучше погрузиться в медитацию. Также можно отслеживать достижения, получать награды и анализировать подробную статистику.
Основные возможности Miracle of Mind:
- Направленная 7-минутная медитация от Садхгуру, доступная для начинающих.
- Гибкие интервалы для увеличения продолжительности практики до 21 минуты.
- Спокойная фоновая музыка и звук колокольчика.
- Отслеживание прогресса и награды за постоянную практику.
- Подробная статистика результатов и прогресса.
- Видео и аудио контент от Садхгуру.
- Поддержка для новичков с пошаговыми инструкциями.
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