Miracle of Mind — приложение для медитации, которое помогает развивать ежедневную практику медитации. В основе приложения лежит методика, разработанная Садхгуру, известным йогином и мистиком. Мощная направленная медитация занимает всего 7 минут в день, подходит для новичков и опытных практиков. С помощью простых и понятных инструкций, пользователи могут освоить основные принципы медитации, а также следить за своим прогрессом.

В приложении есть инструменты для улучшения медитативной практики, такие как гибкие интервалы, увеление длительностью сессий, спокойную фоновую музыку и звук колокольчика, что лучше погрузиться в медитацию. Также можно отслеживать достижения, получать награды и анализировать подробную статистику.

Основные возможности Miracle of Mind: