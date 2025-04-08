Miracle of Mind для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
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Miracle of Mind — приложение для медитации, которое помогает развивать ежедневную практику медитации. В основе приложения лежит методика, разработанная Садхгуру, известным йогином и мистиком. Мощная направленная медитация занимает всего 7 минут в день, подходит для новичков и опытных практиков. С помощью простых и понятных инструкций, пользователи могут освоить основные принципы медитации, а также следить за своим прогрессом.

В приложении есть инструменты для улучшения медитативной практики, такие как гибкие интервалы, увеление длительностью сессий, спокойную фоновую музыку и звук колокольчика, что лучше погрузиться в медитацию. Также можно отслеживать достижения, получать награды и анализировать подробную статистику.

Основные возможности Miracle of Mind:

  • Направленная 7-минутная медитация от Садхгуру, доступная для начинающих.
  • Гибкие интервалы для увеличения продолжительности практики до 21 минуты.
  • Спокойная фоновая музыка и звук колокольчика.
  • Отслеживание прогресса и награды за постоянную практику.
  • Подробная статистика результатов и прогресса.
  • Видео и аудио контент от Садхгуру.
  • Поддержка для новичков с пошаговыми инструкциями.
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