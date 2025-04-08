EuroAuto для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.25.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.35 Мб
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EuroAuto — удобный сервис для владельцев автомобилей, который помогает заказать запчасти, узлы или агрегаты и записаться на услуги автосервиса. В базе приложения содержится более 4 миллионов новых и б/у автозапчастей для более чем 800 марок автомобилей. С его помощью легко найти нужные детали, выбрать автосервис и записаться на на техническое обслуживание, диагностику, кузовные работы, автомойку и шиномонтаж.

Также пользователи могут легко найти ближайшие магазины ЕвроАвто через автоматическое определение геопозиции, добавлять товары в избранное и проверять новые и б/у запчасти по VIN-номеру.

Основные возможности EuroAuto:

  • Поиск и заказ любых автозапчастей: более чем 4 миллионам запчастей для более чем 800 марок автомобилей.
  • Запись на техническое обслуживание, диагностику, кузовные работы, автомойку и шиномонтаж.
  • Автоматическое определение геопозиции при выборе магазинов и сервисов.
  • Проверка запчастей по VIN-номеру для точного подбора.
  • Запись на СТО и просмотр предыдущих работ, выполненных на данном СТО.
  • Поиск ближайших магазинов ЕвроАвто.
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