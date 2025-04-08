EuroAuto — удобный сервис для владельцев автомобилей, который помогает заказать запчасти, узлы или агрегаты и записаться на услуги автосервиса. В базе приложения содержится более 4 миллионов новых и б/у автозапчастей для более чем 800 марок автомобилей. С его помощью легко найти нужные детали, выбрать автосервис и записаться на на техническое обслуживание, диагностику, кузовные работы, автомойку и шиномонтаж.

Также пользователи могут легко найти ближайшие магазины ЕвроАвто через автоматическое определение геопозиции, добавлять товары в избранное и проверять новые и б/у запчасти по VIN-номеру.

Основные возможности EuroAuto: