EuroAuto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.25.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EuroAuto
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.35 Мб
|СКАЧАТЬ
EuroAuto — удобный сервис для владельцев автомобилей, который помогает заказать запчасти, узлы или агрегаты и записаться на услуги автосервиса. В базе приложения содержится более 4 миллионов новых и б/у автозапчастей для более чем 800 марок автомобилей. С его помощью легко найти нужные детали, выбрать автосервис и записаться на на техническое обслуживание, диагностику, кузовные работы, автомойку и шиномонтаж.
Также пользователи могут легко найти ближайшие магазины ЕвроАвто через автоматическое определение геопозиции, добавлять товары в избранное и проверять новые и б/у запчасти по VIN-номеру.
Основные возможности EuroAuto:
- Поиск и заказ любых автозапчастей: более чем 4 миллионам запчастей для более чем 800 марок автомобилей.
- Запись на техническое обслуживание, диагностику, кузовные работы, автомойку и шиномонтаж.
- Автоматическое определение геопозиции при выборе магазинов и сервисов.
- Проверка запчастей по VIN-номеру для точного подбора.
- Запись на СТО и просмотр предыдущих работ, выполненных на данном СТО.
- Поиск ближайших магазинов ЕвроАвто.
Carista OBD2 - надежный помощник в диагностике и настройке автомобиля (проверка кодов ошибок,...
Android Auto 14.0.651234-release
Удобное мобильное приложение, разработанное Google, которое позволяет пользоваться...
Мобильное приложение для профессиональной диагностики автомобиля. Присутствует...
Полезное для автовладельцев Android-приложение, которое предназначено для диагностики...
Полезное приложение для автовладельцев, которое предоставляет широкие возможности для...
Авто Видеорегистратор AVR 6.1.112
После установки приложения Авто Видеорегистратор AVR, ваш смартфон сможет регистрировать...
Отзывы о программе EuroAuto
Admin
Отзывов о программе EuroAuto 1.25.0 пока нет, можете добавить...