Photo Variants для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:64.13 Мб
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Photo Variants — удобный редактор для обработки изображений, который предлагает набор инструментов достаточный для решения большинства задач, связанных с обработкой изображений. Интерфейс программы обеспечивает комфортную работу для новичков и опытных пользователей, благодаря панелям инструментов для управления слоями, работы с цветом, фильтрами и геометрией изображения. 

Основной акцент в приложении сделан на удобстве и доступности всех функций, что делает редактор отличным выбором для быстрого редактирования и обработки изображений.

Основные возможности Photo Variants:

  • Набор фильтров для улучшения фотографий.
  • Настройка яркости, контраста, насыщенности и других параметров.
  • Инструменты для преобразования геометрии изображения (например, обрезка, поворот и изменение масштаба).
  • Работа с несколькими слоями для более точной и детализированной обработки.
  • Удобная панель инструментов для быстрого доступа ко всем основным функциям.
  • Сохранение и возврат к предыдущим версиям изображения через историю редактирования.
  • Компактный и интуитивно понятный интерфейс, не перегруженный лишними элементами.
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