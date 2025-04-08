Photo Variants для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Photo Variants
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64.13 Мб
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Photo Variants — удобный редактор для обработки изображений, который предлагает набор инструментов достаточный для решения большинства задач, связанных с обработкой изображений. Интерфейс программы обеспечивает комфортную работу для новичков и опытных пользователей, благодаря панелям инструментов для управления слоями, работы с цветом, фильтрами и геометрией изображения.
Основной акцент в приложении сделан на удобстве и доступности всех функций, что делает редактор отличным выбором для быстрого редактирования и обработки изображений.
Основные возможности Photo Variants:
- Набор фильтров для улучшения фотографий.
- Настройка яркости, контраста, насыщенности и других параметров.
- Инструменты для преобразования геометрии изображения (например, обрезка, поворот и изменение масштаба).
- Работа с несколькими слоями для более точной и детализированной обработки.
- Удобная панель инструментов для быстрого доступа ко всем основным функциям.
- Сохранение и возврат к предыдущим версиям изображения через историю редактирования.
- Компактный и интуитивно понятный интерфейс, не перегруженный лишними элементами.
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