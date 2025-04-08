Chaski — утилита для чтения RSS-каналов с удобным и минималистичным интерфейсом для быстрой компиляции информации из новостных лент. Собирает выбранные RSS-фиды в одном месте и следит за последними событиями, импорт фидов выполняется через URL или OPML-файлы, что позволяет быстро настроить ленты и начать работу.

Также пользователи могут настроить внешний вид страницы приложения, изменять шрифты и оформление через отдельное меню.

Основные возможности Chaski: