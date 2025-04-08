Chaski для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|a-chacon
|Категория:
|Новости, RSS клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.87 Мб
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Chaski — утилита для чтения RSS-каналов с удобным и минималистичным интерфейсом для быстрой компиляции информации из новостных лент. Собирает выбранные RSS-фиды в одном месте и следит за последними событиями, импорт фидов выполняется через URL или OPML-файлы, что позволяет быстро настроить ленты и начать работу.
Также пользователи могут настроить внешний вид страницы приложения, изменять шрифты и оформление через отдельное меню.
Основные возможности Chaski:
- Поддержка всех основных функций для чтения RSS-каналов.
- Минималистичный и современный интерфейс для удобного чтения RSS-каналов.
- Импорт фидов через URL или OPML-файл.
- Настройка внешнего вида страницы, в том числе изменение шрифтов и оформления.
- Удобная организация контента без лишних элементов.
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