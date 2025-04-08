Chaski для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Новости, RSS клиенты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.87 Мб
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Chaski скриншот № 1

Chaski — утилита для чтения RSS-каналов с удобным и минималистичным интерфейсом для быстрой компиляции информации из новостных лент. Собирает выбранные RSS-фиды в одном месте и следит за последними событиями,  импорт фидов выполняется через URL или OPML-файлы, что позволяет быстро настроить ленты и начать работу. 

Также пользователи могут настроить внешний вид страницы приложения, изменять шрифты и оформление через отдельное меню.

Основные возможности Chaski:

  • Поддержка всех основных функций для чтения RSS-каналов.
  • Минималистичный и современный интерфейс для удобного чтения RSS-каналов.
  • Импорт фидов через URL или OPML-файл.
  • Настройка внешнего вида страницы, в том числе изменение шрифтов и оформления.
  • Удобная организация контента без лишних элементов.
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