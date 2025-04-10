Retro Music Player — локальный аудиопроигрыватель с интуитивно понятным интерфейсом и широкой функциональностью. Программа работает без подключения к интернету с теми аудиофайлами, что уже есть на устройстве пользователя. Пользователь может выбирать из трёх основных тем — светлой, тёмной и чёрной, настраивать акцентные цвета, управлять музыкальной коллекцией, использовать структуру папок, интеллектуальные плейлисты и встроенный редактор тегов.

Также есть дополнительные функции, такие как режим вождения, виджеты, таймер сна, экран текстов песен, поддержка Bluetooth-гарнитур и удобное управление с экрана блокировки или главного экрана устройства.

Список основных возможностей Retro Music Player