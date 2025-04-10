Retro Music Player для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9.44 Мб
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Retro Music Player — локальный аудиопроигрыватель с интуитивно понятным интерфейсом и широкой функциональностью. Программа работает без подключения к интернету с теми аудиофайлами, что уже есть на устройстве пользователя. Пользователь может выбирать из трёх основных тем — светлой, тёмной и чёрной, настраивать акцентные цвета, управлять музыкальной коллекцией, использовать структуру папок, интеллектуальные плейлисты и встроенный редактор тегов.

Также есть дополнительные функции, такие как режим вождения, виджеты, таймер сна, экран текстов песен, поддержка Bluetooth-гарнитур и удобное управление с экрана блокировки или главного экрана устройства.

Список основных возможностей Retro Music Player

  • Выбор из более чем 10 вариантов тем воспроизведения и поддержка 30 языков.
  • Режим управления в автомобиле, поддержка гарнитур и Bluetooth-устройств.
  • Фильтрация аудиотреков по продолжительности.
  • Воспроизведение по структуре папок и беспрерывное проигрывание.
  • Управление виджетами с главного экрана для быстрого доступа.
  • Возможность загрузки и отображения текстов песен.
  • Упрощённая сортировка плейлистов и очереди.
  • Создание и редактирование плейлистов, включая импорт, а также интеллектуальные плейлисты.
  • Сортировка музыки по исполнителям, альбомам, жанрам и другим критериям.
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