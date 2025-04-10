Retro Music Player для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hemanth Savarala
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9.44 Мб
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Retro Music Player — локальный аудиопроигрыватель с интуитивно понятным интерфейсом и широкой функциональностью. Программа работает без подключения к интернету с теми аудиофайлами, что уже есть на устройстве пользователя. Пользователь может выбирать из трёх основных тем — светлой, тёмной и чёрной, настраивать акцентные цвета, управлять музыкальной коллекцией, использовать структуру папок, интеллектуальные плейлисты и встроенный редактор тегов.
Также есть дополнительные функции, такие как режим вождения, виджеты, таймер сна, экран текстов песен, поддержка Bluetooth-гарнитур и удобное управление с экрана блокировки или главного экрана устройства.
Список основных возможностей Retro Music Player
- Выбор из более чем 10 вариантов тем воспроизведения и поддержка 30 языков.
- Режим управления в автомобиле, поддержка гарнитур и Bluetooth-устройств.
- Фильтрация аудиотреков по продолжительности.
- Воспроизведение по структуре папок и беспрерывное проигрывание.
- Управление виджетами с главного экрана для быстрого доступа.
- Возможность загрузки и отображения текстов песен.
- Упрощённая сортировка плейлистов и очереди.
- Создание и редактирование плейлистов, включая импорт, а также интеллектуальные плейлисты.
- Сортировка музыки по исполнителям, альбомам, жанрам и другим критериям.
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Отзывы о программе Retro Music Player
Admin
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