Simple Calendar для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:20.29 Мб
СКАЧАТЬ
Simple Calendar скриншот № 1
Simple Calendar скриншот № 2
Simple Calendar скриншот № 3
Simple Calendar скриншот № 4

Simple Calendar — автономный календарь для управления задачами и событиями, который обеспечивает удобный и защищённый способ управления делами ежедневно, понедельно, помесяно и в течение года. Доступен выбор темы оформления, настройка внешнего вида и звуков уведомлений.

Интерфейс дает возможность управлять как отдельными, так и повторяющимися событиями. Календарь поддерживает работу с персональными и рабочими графиками, днями рождения, встречами и другими событиями. Пользователи могут импортировать и экспортировать события, а поддержка CalDAV гарантирует синхронизацию данных с Google Calendar и Microsoft Outlook.

Список основных возможностей Simple Calendar:

  • Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Импорт и экспорт событий в формате .ics и синхронизация с другими календарями.
  • Управление событиями, напоминаниями и внешним видом.
  • Фильтрации событий по типу и несколько видов расписания: день, неделя, месяц, год.
  • Отображает праздничные и специальные даты.
  • Поддерживате более чем 45 языков.
  • Приложение с открытым исходным кодом.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Дни рожденияДни рождения 5.1.10

Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей...

скачать Скользящий ГрафикСкользящий График 3.5.0

Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое станет незаменимым помощником...

скачать N календарьN календарь 3.0.1

N Календарь - это простой и удобный ежедневник и планировщик дел, который поможет вам...

скачать MC CalendarMC Calendar 4.7.2 08

Приложение для Android, которое позволяет создавать график работы, устанавливать...

скачать Деловой календарь 2Деловой календарь 2 2.48.4

Деловой календарь для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует возможность легко...

скачать Daily ScheduleDaily Schedule 2.1.14

Планировщик расписания, позволяющий пользователям легко управлять расписанием....

Отзывы о программе Simple Calendar

Admin

Отзывов о программе Simple Calendar 1.1.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв