Simple Calendar для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Posture Correction Professionals - AppsGO
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|20.29 Мб
|СКАЧАТЬ
Simple Calendar — автономный календарь для управления задачами и событиями, который обеспечивает удобный и защищённый способ управления делами ежедневно, понедельно, помесяно и в течение года. Доступен выбор темы оформления, настройка внешнего вида и звуков уведомлений.
Интерфейс дает возможность управлять как отдельными, так и повторяющимися событиями. Календарь поддерживает работу с персональными и рабочими графиками, днями рождения, встречами и другими событиями. Пользователи могут импортировать и экспортировать события, а поддержка CalDAV гарантирует синхронизацию данных с Google Calendar и Microsoft Outlook.
Список основных возможностей Simple Calendar:
- Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
- Импорт и экспорт событий в формате .ics и синхронизация с другими календарями.
- Управление событиями, напоминаниями и внешним видом.
- Фильтрации событий по типу и несколько видов расписания: день, неделя, месяц, год.
- Отображает праздничные и специальные даты.
- Поддерживате более чем 45 языков.
- Приложение с открытым исходным кодом.
Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей...
Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое станет незаменимым помощником...
N Календарь - это простой и удобный ежедневник и планировщик дел, который поможет вам...
Приложение для Android, которое позволяет создавать график работы, устанавливать...
Деловой календарь для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует возможность легко...
Планировщик расписания, позволяющий пользователям легко управлять расписанием....
Отзывы о программе Simple Calendar
Admin
Отзывов о программе Simple Calendar 1.1.4 пока нет, можете добавить...