Simple Calendar — автономный календарь для управления задачами и событиями, который обеспечивает удобный и защищённый способ управления делами ежедневно, понедельно, помесяно и в течение года. Доступен выбор темы оформления, настройка внешнего вида и звуков уведомлений.

Интерфейс дает возможность управлять как отдельными, так и повторяющимися событиями. Календарь поддерживает работу с персональными и рабочими графиками, днями рождения, встречами и другими событиями. Пользователи могут импортировать и экспортировать события, а поддержка CalDAV гарантирует синхронизацию данных с Google Calendar и Microsoft Outlook.

Список основных возможностей Simple Calendar: