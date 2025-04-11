DotFix ZIP Forensics — специализированная утилита для анализа и восстановления повреждённых, частично загруженных или нестандартных ZIP-архивов. Программа позволяет просматривать содержимое ZIP-файлов и двоичных файлов без предварительного извлечения данных на диск, что полезно при восстановлении информации, анализе целостности данных или работе с неполными архивами, загруженными из ненадёжных источников.

У приложения простой интерфейс, после загрузки архив отображается в виде структуры с метаданными, где для каждого объекта доступна информация о его свойствах, что помогает оценить, какие данные нужно восстановить.

Основные возможности DotFix ZIP Forensics: