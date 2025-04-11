DotFix ZIP Forensics для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $149
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10.18 Мб
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DotFix ZIP Forensics — специализированная утилита для анализа и восстановления повреждённых, частично загруженных или нестандартных ZIP-архивов. Программа позволяет просматривать содержимое ZIP-файлов и двоичных файлов без предварительного извлечения данных на диск, что полезно при восстановлении информации, анализе целостности данных или работе с неполными архивами, загруженными из ненадёжных источников.

У приложения простой интерфейс, после загрузки архив отображается в виде структуры с метаданными, где для каждого объекта доступна информация о его свойствах, что помогает оценить, какие данные нужно восстановить.

Основные возможности DotFix ZIP Forensics:

  • Работает с повреждёнными или частично загруженными ZIP-архивами.
  • Возможность предварительного просмотра содержимого без распаковки архива.
  • Отображает метаданные каждого объекта внутри архива.
  • Позволяет анализировать ZIP-структуру и целостность архива.
  • Отсутствие дополнительных зависимостей или сторонних библиотек.
  • Возможность безопасной работы с файлами из любых источников.
  • Программа не требует установки дополнительных архиваторов.
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