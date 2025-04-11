DotFix ZIP Forensics для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $149
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DotFix Software
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10.18 Мб
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DotFix ZIP Forensics — специализированная утилита для анализа и восстановления повреждённых, частично загруженных или нестандартных ZIP-архивов. Программа позволяет просматривать содержимое ZIP-файлов и двоичных файлов без предварительного извлечения данных на диск, что полезно при восстановлении информации, анализе целостности данных или работе с неполными архивами, загруженными из ненадёжных источников.
У приложения простой интерфейс, после загрузки архив отображается в виде структуры с метаданными, где для каждого объекта доступна информация о его свойствах, что помогает оценить, какие данные нужно восстановить.
Основные возможности DotFix ZIP Forensics:
- Работает с повреждёнными или частично загруженными ZIP-архивами.
- Возможность предварительного просмотра содержимого без распаковки архива.
- Отображает метаданные каждого объекта внутри архива.
- Позволяет анализировать ZIP-структуру и целостность архива.
- Отсутствие дополнительных зависимостей или сторонних библиотек.
- Возможность безопасной работы с файлами из любых источников.
- Программа не требует установки дополнительных архиваторов.
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