Ashampoo Action Click для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $12
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ashampoo GmbH and Co KG
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.03 Мб
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Ashampoo Action Click — утилита для автоматизации действий на компьютере, дает возможность создавать и управлять макросами, группировать их и запускать команды с помощью горячих клавиш, что помогает сократить количество ручных операций и ускорить выполнение рутинных задач.
Программа может имитировать ввод текста, нажатие клавиш, клики мыши, автоматический запуск веб-сайтов, работу с файлами и директориями, запуск системных команд, в том числе выключение или перезагрузку компьютера. Также доступны макросы для запуска аудиофайлов или создания скриншотов. Пользователю не нужно прописывать каждое действие вручную, достаточно выполнить его один раз, и программа сохранит сценарий.
Основные возможности Ashampoo Action Click:
- Создание пользовательских макросов и поддержка горячих клавиш для их запуска.
- Имитация ввода текста, нажатий клавиш, движений мыши, создание скринштов, открытия программ, аудио, папок и веб-страниц.
- Возможность выполнения системных команд (перезагрузка, выключение и др.).
- Запись макросов для повторного воспроизведения пользовательских действий.
- Компактный и интуитивно понятный графический интерфейс
- Повышает производительность за счёт автоматизации рутинных операций.
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