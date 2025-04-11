Ashampoo Action Click — утилита для автоматизации действий на компьютере, дает возможность создавать и управлять макросами, группировать их и запускать команды с помощью горячих клавиш, что помогает сократить количество ручных операций и ускорить выполнение рутинных задач.

Программа может имитировать ввод текста, нажатие клавиш, клики мыши, автоматический запуск веб-сайтов, работу с файлами и директориями, запуск системных команд, в том числе выключение или перезагрузку компьютера. Также доступны макросы для запуска аудиофайлов или создания скриншотов. Пользователю не нужно прописывать каждое действие вручную, достаточно выполнить его один раз, и программа сохранит сценарий.

Основные возможности Ashampoo Action Click: