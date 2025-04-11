Ashampoo Action Click⁠ для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.03 Мб
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Ashampoo Action Click — утилита для автоматизации действий на компьютере, дает возможность создавать и управлять макросами, группировать их и запускать команды с помощью горячих клавиш, что помогает сократить количество ручных операций и ускорить выполнение рутинных задач.

Программа может имитировать ввод текста, нажатие клавиш, клики мыши, автоматический запуск веб-сайтов, работу с файлами и директориями, запуск системных команд, в том числе выключение или перезагрузку компьютера. Также доступны макросы для запуска аудиофайлов или создания скриншотов. Пользователю не нужно прописывать каждое действие вручную, достаточно выполнить его один раз, и программа сохранит сценарий.

Основные возможности Ashampoo Action Click:

  • Создание пользовательских макросов и поддержка горячих клавиш для их запуска.
  • Имитация ввода текста, нажатий клавиш, движений мыши, создание скринштов, открытия программ, аудио, папок и веб-страниц.
  • Возможность выполнения системных команд (перезагрузка, выключение и др.).
  • Запись макросов для повторного воспроизведения пользовательских действий.
  • Компактный и интуитивно понятный графический интерфейс
  • Повышает производительность за счёт автоматизации рутинных операций.
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