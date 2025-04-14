Lose Belly Fat для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19.64 Мб
СКАЧАТЬ
Lose Belly Fat скриншот № 1
Lose Belly Fat скриншот № 2
Lose Belly Fat скриншот № 3
Lose Belly Fat скриншот № 4

Lose Belly Fat – приложение для домашних тренировок, направленных на снижение объема жира в области живота. Результаты достигаются с помощью аэробных и силовых упражнений, которые обеспечивают проработку мышц пресса и стимуляцию обмена веществ. Упражнения подходят пользователям с разным уровнем физической  подготовки и не требуются спортивного инвентаря, так как ориентированы на занятия с собственным весом.

Для каждого упражнения есть подробная визуальная инструкция, что помогает избежать ошибок и минимизировать риск травм. Пользователь может выбрать уровень сложности занятий (от легкого до продвинутого), устанавить напоминания и вести журнал активности. Также представлены рекомендации по правильному питанию, чтобы улучшить общее состояние организма и сохранить стабильный результат.

Список основных возможностей Lose Belly Fat:

  • Короткие и эффективные комплексы упражнений для снижения объема жира в области живота.
  • Тренировки с разной степенью сложности: легкий, средний, высокий.
  • Подходит для пользователей с разным уровнем физической подготовки.
  • Содержит видеоинструкции и анимацию.
  • Предоставляет статистику прогресса и расхода калорий.
  • Рекомендации по питанию для максимального эффекта.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Miracle of MindMiracle of Mind 1.1.10

Приложение для медитации с видео и аудио контентом от Садхгуру, которое помогает...

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Женский календарь месячныхЖенский календарь месячных 1.2.24

Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...

скачать Fitness for KidsFitness for Kids 1.76

Приложение для домашних тренировок и укрепления физического здоровья детей от 3 лет и...

скачать MacroFactorMacroFactor 4.0.3

Приложение для отслеживания макронутриентов, основанное на научном подходе. Предлагает...

скачать Таймер ТабатаТаймер Табата 2.3.1

Таймер Табата – методика Идзуми Табата позволяет улучшить физические показатели...

Отзывы о программе Lose Belly Fat

Admin

Отзывов о программе Lose Belly Fat 1.6.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв