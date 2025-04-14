Lose Belly Fat для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.64 Мб
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Lose Belly Fat – приложение для домашних тренировок, направленных на снижение объема жира в области живота. Результаты достигаются с помощью аэробных и силовых упражнений, которые обеспечивают проработку мышц пресса и стимуляцию обмена веществ. Упражнения подходят пользователям с разным уровнем физической подготовки и не требуются спортивного инвентаря, так как ориентированы на занятия с собственным весом.
Для каждого упражнения есть подробная визуальная инструкция, что помогает избежать ошибок и минимизировать риск травм. Пользователь может выбрать уровень сложности занятий (от легкого до продвинутого), устанавить напоминания и вести журнал активности. Также представлены рекомендации по правильному питанию, чтобы улучшить общее состояние организма и сохранить стабильный результат.
Список основных возможностей Lose Belly Fat:
- Короткие и эффективные комплексы упражнений для снижения объема жира в области живота.
- Тренировки с разной степенью сложности: легкий, средний, высокий.
- Подходит для пользователей с разным уровнем физической подготовки.
- Содержит видеоинструкции и анимацию.
- Предоставляет статистику прогресса и расхода калорий.
- Рекомендации по питанию для максимального эффекта.
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Отзывы о программе Lose Belly Fat
Admin
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