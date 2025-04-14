Better Colors для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:20.58 Мб
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Better Colors скриншот № 1
Better Colors скриншот № 2

Better Colors — утилита с простым интерфейсом для быстрого редактирования и улучшения качества изображений. Программа работает на базе искусственного интеллекта, выполняет тонкую корректировку фотографий, улучшает их визуальные характеристики, такие как цветопередача, контраст и резкость.

Пользователю не нужно предварительно настраивать параметры корректировки, достаточно перетащить изображение в окно программы, после чего оно будет автоматически обработано. Основные изменения касаются улучшения цветовых кривых, повышению резкости и коррекции экспозиции, без применения агрессивных фильтров или эффектов, что дает возможность сохранить естественность.

Список основных возможностей Better Colors:

  • Простая обработка изображений без настройки параметров.
  • Автоматическое улучшение изображения при помощи ИИ.
  • Улучшение цветопередачи, контраста и четкости.
  • Отсутствие необходимости подключения к интернету для обработки.
  • Интуитивно понятный минималистичный интерфейс.
  • Не требует регистрации или входа в аккаунт.
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