Better Colors — утилита с простым интерфейсом для быстрого редактирования и улучшения качества изображений. Программа работает на базе искусственного интеллекта, выполняет тонкую корректировку фотографий, улучшает их визуальные характеристики, такие как цветопередача, контраст и резкость.

Пользователю не нужно предварительно настраивать параметры корректировки, достаточно перетащить изображение в окно программы, после чего оно будет автоматически обработано. Основные изменения касаются улучшения цветовых кривых, повышению резкости и коррекции экспозиции, без применения агрессивных фильтров или эффектов, что дает возможность сохранить естественность.

Список основных возможностей Better Colors: