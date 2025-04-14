Better Colors для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Better Colors
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|20.58 Мб
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Better Colors — утилита с простым интерфейсом для быстрого редактирования и улучшения качества изображений. Программа работает на базе искусственного интеллекта, выполняет тонкую корректировку фотографий, улучшает их визуальные характеристики, такие как цветопередача, контраст и резкость.
Пользователю не нужно предварительно настраивать параметры корректировки, достаточно перетащить изображение в окно программы, после чего оно будет автоматически обработано. Основные изменения касаются улучшения цветовых кривых, повышению резкости и коррекции экспозиции, без применения агрессивных фильтров или эффектов, что дает возможность сохранить естественность.
Список основных возможностей Better Colors:
- Простая обработка изображений без настройки параметров.
- Автоматическое улучшение изображения при помощи ИИ.
- Улучшение цветопередачи, контраста и четкости.
- Отсутствие необходимости подключения к интернету для обработки.
- Интуитивно понятный минималистичный интерфейс.
- Не требует регистрации или входа в аккаунт.
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