Cell biology для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|99 Dictionaries: The world of terms
|Категория:
|Медицина
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.54 Мб
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Cell biology — справочно-образовательный инструмент для изучения структуры и функций клеток и ключевых процессов, которые происходят на клеточном уровне. Содержит широкий список тем в области цитологии, такие как анатомия и деление клеток, сигнальные пути, функционирование органелл, работу белков и ферментов, а также взаимодействие клеточных компонентов.
В программе подробно рассмотрены немембранные компоненты клетки, рибосомы, клеточный центр и важные клеточные процессы, такие как митоз, мейоз, цитокинез и функции цитоскелета. Cell biology будет полезен профессиональными биологами, преподавателями, студентами и тем, кто интересуется биологией. Среди дополнительных функций: работа в оффлайн-режиме и голосовой текстовый поиск.
Основные возможности Cell biology:
- База данных с 2700 терминами по клеточной биологии с поямнениями и изображениями.
- Подробное описание клеточных структур и процессов.
- Информация об анатомии клетки, митозу, мейозу, органеллам, белкам, ферментам и цитоскелету.
- Оффлайн-доступ и голосовой поиск.
- Подходит для студентов, преподавателей, исследователей и заинтересованных пользователей
- Удобеный инструмент для быстрого поиска и изучения биологических понятий.
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Admin
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