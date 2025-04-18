Cell biology — справочно-образовательный инструмент для изучения структуры и функций клеток и ключевых процессов, которые происходят на клеточном уровне. Содержит широкий список тем в области цитологии, такие как анатомия и деление клеток, сигнальные пути, функционирование органелл, работу белков и ферментов, а также взаимодействие клеточных компонентов.

В программе подробно рассмотрены немембранные компоненты клетки, рибосомы, клеточный центр и важные клеточные процессы, такие как митоз, мейоз, цитокинез и функции цитоскелета. Cell biology будет полезен профессиональными биологами, преподавателями, студентами и тем, кто интересуется биологией. Среди дополнительных функций: работа в оффлайн-режиме и голосовой текстовый поиск.

Основные возможности Cell biology: