Cell biology для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Медицина
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Cell biology — справочно-образовательный инструмент для изучения структуры и функций клеток и ключевых процессов, которые происходят на клеточном уровне. Содержит широкий список тем в области цитологии, такие как анатомия и деление клеток, сигнальные пути, функционирование органелл, работу белков и ферментов, а также взаимодействие клеточных компонентов.

В программе подробно рассмотрены немембранные компоненты клетки, рибосомы, клеточный центр и важные клеточные процессы, такие как митоз, мейоз, цитокинез и функции цитоскелета. Cell biology будет полезен профессиональными биологами, преподавателями, студентами и тем, кто интересуется биологией. Среди дополнительных функций: работа в оффлайн-режиме и голосовой текстовый поиск.

Основные возможности Cell biology:

  • База данных с 2700 терминами по клеточной биологии с поямнениями и изображениями.
  • Подробное описание клеточных структур и процессов.
  • Информация об анатомии клетки, митозу, мейозу, органеллам, белкам, ферментам и цитоскелету.
  • Оффлайн-доступ и голосовой поиск.
  • Подходит для студентов, преподавателей, исследователей и заинтересованных пользователей
  • Удобеный инструмент для быстрого поиска и изучения биологических понятий.
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