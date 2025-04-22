Astronomy, astrophysics — обширный справочник, предназначенный для изучения терминов и понятий, связанных с фундаментальными разделами астрономических наук. Является энциклопедическим словарем с широким спектром тем о строении и эволюции Вселенной, природе небесных тел и физических процессов в космосе. Будет полезен для студентов, преподавателей, научных сотрудников и всех, кто стремится к углубленному пониманию астрономических явлений.

В базе данных содержится более 4500 терминов и определений, связанных со звездами, галактиками, экзопланетами, туманностями, черными дырами, астероидами, сверхновыми и квазарами. Для каждого термина предсталены точные и лаконичные объяснения, не требует подключения к интернету, есть функции голосового поиска и интеллектуального автозаполнения.

Список основных возможностей Astronomy, astrophysics: