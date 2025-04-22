Astronomy, astrophysics для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|99 Dictionaries: The world of terms
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.81 Мб
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Astronomy, astrophysics — обширный справочник, предназначенный для изучения терминов и понятий, связанных с фундаментальными разделами астрономических наук. Является энциклопедическим словарем с широким спектром тем о строении и эволюции Вселенной, природе небесных тел и физических процессов в космосе. Будет полезен для студентов, преподавателей, научных сотрудников и всех, кто стремится к углубленному пониманию астрономических явлений.
В базе данных содержится более 4500 терминов и определений, связанных со звездами, галактиками, экзопланетами, туманностями, черными дырами, астероидами, сверхновыми и квазарами. Для каждого термина предсталены точные и лаконичные объяснения, не требует подключения к интернету, есть функции голосового поиска и интеллектуального автозаполнения.
Список основных возможностей Astronomy, astrophysics:
- Более 4500 определений из астрономии, астрофизики и космологии.
- База данных о планетах, звездах, галактиках, черными дырами, квазарами, туманностями, экзопланетами.
- Работает без подключения к Интернету.
- Расширенный поиск с функцией автозаполнения.
- Функция голосового поиска для большего удобства.
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