Astronomy, astrophysics для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
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Размер:7.81 Мб
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Astronomy, astrophysics — обширный справочник, предназначенный для изучения терминов и понятий, связанных с фундаментальными разделами астрономических наук. Является энциклопедическим словарем с широким спектром тем о строении и эволюции Вселенной, природе небесных тел и физических процессов в космосе. Будет полезен для студентов, преподавателей, научных сотрудников и всех, кто стремится к углубленному пониманию астрономических явлений.

В базе данных содержится более 4500 терминов и определений, связанных со звездами, галактиками, экзопланетами, туманностями, черными дырами, астероидами, сверхновыми и квазарами. Для каждого термина предсталены точные и лаконичные объяснения, не требует подключения к интернету, есть функции голосового поиска и интеллектуального автозаполнения.

Список основных возможностей Astronomy, astrophysics:

  • Более 4500 определений из астрономии, астрофизики и космологии.
  • База данных о планетах, звездах, галактиках, черными дырами, квазарами, туманностями, экзопланетами.
  • Работает без подключения к Интернету.
  • Расширенный поиск с функцией автозаполнения.
  • Функция голосового поиска для большего удобства. 
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