Fast language learning для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Moymer
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33.94 Мб
|СКАЧАТЬ
Falou — программа для изучения иностранных языков на основе разговорной практики для развития навыков общения в реальных ситуациях. Обучение построено таким образом, чтобы пользователь начинал говорить с первых занятий. Методика обучения ориентирована на повседневные сценарии: диалоги, действия и события, с которыми человек может столкнуться в реальной жизни — будь то путешествие, учеба, работа или бытовое общение.
Каждое занятие проходит с участием носителей языка, в базе представлены курсы более чем по 25 языкам, включая английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский и другие. Уроки дают возможность проработать все аспекты владения языком: разговор, восприятие на слух, чтение и письмо.
Список основных возможностей Falou:
- Разговорная практика с первого занятия.
- Задания, построенные на жизненных ситуациях.
- Оценка произношения с помощью технологий ИИ.
- Материалы, подготовленные носителями языка
- Интерактивные уроки, развивающие навыки говорения, чтения, письма и аудирования
- Изучение более 25 языков.
- Постоянное обновление уроков и добавление новых языков.
- Удобный интерфейс и быстрый доступ к урокам.
- Совместимость с другими обучающими платформами.
Изучайте немецкий язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой...
Учим и играем. Английский США 7.2
Учим и играем. Английский США - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
Переводчик Speak & Translate 5.0.3.2
Переводчик Speak & Translate – синхронный переводчик на все случаи жизни всегда с вами....
Изучайте английский язык 18.0.0
Изучайте английский язык - приложение для Android, которое содержит свыше 800 самых...
Разговорник Английский GB Lite 1.55
Разговорник Английский GB Lite - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
Отзывы о программе Fast language learning
Admin
Отзывов о программе Fast language learning 0.0.91 пока нет, можете добавить...