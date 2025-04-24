Falou — программа для изучения иностранных языков на основе разговорной практики для развития навыков общения в реальных ситуациях. Обучение построено таким образом, чтобы пользователь начинал говорить с первых занятий. Методика обучения ориентирована на повседневные сценарии: диалоги, действия и события, с которыми человек может столкнуться в реальной жизни — будь то путешествие, учеба, работа или бытовое общение.

Каждое занятие проходит с участием носителей языка, в базе представлены курсы более чем по 25 языкам, включая английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский и другие. Уроки дают возможность проработать все аспекты владения языком: разговор, восприятие на слух, чтение и письмо.

Список основных возможностей Falou: