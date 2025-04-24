Fast language learning для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33.94 Мб
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Falou — программа для изучения иностранных языков на основе разговорной практики для развития навыков общения в реальных ситуациях. Обучение построено таким образом, чтобы пользователь начинал говорить с первых занятий. Методика обучения ориентирована на повседневные сценарии: диалоги, действия и события, с которыми человек может столкнуться в реальной жизни — будь то путешествие, учеба, работа или бытовое общение.

Каждое занятие проходит с участием носителей языка, в базе представлены курсы более чем по 25 языкам, включая английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский и другие. Уроки дают возможность проработать все аспекты владения языком: разговор, восприятие на слух, чтение и письмо.

Список основных возможностей Falou:

  • Разговорная практика с первого занятия.
  • Задания, построенные на жизненных ситуациях.
  • Оценка произношения с помощью технологий ИИ.
  • Материалы, подготовленные носителями языка
  • Интерактивные уроки, развивающие навыки говорения, чтения, письма и аудирования
  • Изучение более 25 языков.
  • Постоянное обновление уроков и добавление новых языков.
  • Удобный интерфейс и быстрый доступ к урокам.
  • Совместимость с другими обучающими платформами.
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