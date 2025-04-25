Genetics — приложение является обширным справочником по основным аспектам генетики, охватывает ключевые понятия и термины из различных направлений науки о наследственности, включая молекулярную, биохимическую, медицинскую, экологическую, радиационную генетику, а также генную инженерию и геномные исследования.

База данных содержит более 2000 терминов с примерами, иллюстрациями и пояснениями фундаментальных понятий, таких как гены, аллели, генотип, мутации и геномы, а также описание более сложных процессов, включая молекулярные механизмы наследственности, биосинтез белка, химеризм и генетический дрейф. Уделяется внимание современным методам исследования, таким как ДНК-тестирование, клонирование, секвенирование и генная инженерия.

Основные возможности Genetics: