Genetics для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Медицина
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Genetics — приложение является обширным справочником по основным аспектам генетики, охватывает ключевые понятия и термины из различных направлений науки о наследственности, включая молекулярную, биохимическую, медицинскую, экологическую, радиационную генетику, а также генную инженерию и геномные исследования.

База данных содержит более 2000 терминов с примерами, иллюстрациями и пояснениями фундаментальных понятий, таких как гены, аллели, генотип, мутации и геномы, а также описание более сложных процессов, включая молекулярные механизмы наследственности, биосинтез белка, химеризм и генетический дрейф. Уделяется внимание современным методам исследования, таким как ДНК-тестирование, клонирование, секвенирование и генная инженерия.

Основные возможности Genetics:

  • Более 2000 терминов и понятий о всех основных направлениях генетики.
  • Содержит темы, связанные с генетикой человека, медицинской генетикой, селекцией, геномикой, генетической инженерией.
  • Помогает разобраться в современных методах анализа ДНК и генетической диагностики.
  • Работает без подключения к интернету.
  • Расширенный текстовый и голосовой поиск.
  • Подходит для студентов, специалистов и всех, кто интересуется генетикой.
  • Может использоваться как в учебных целях, так и в профессиональной деятельности.
  • Простое и интуитивное управление интерфейсом.
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