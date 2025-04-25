Genetics для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|99 Dictionaries: The world of terms
|Категория:
|Медицина
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.81 Мб
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Genetics — приложение является обширным справочником по основным аспектам генетики, охватывает ключевые понятия и термины из различных направлений науки о наследственности, включая молекулярную, биохимическую, медицинскую, экологическую, радиационную генетику, а также генную инженерию и геномные исследования.
База данных содержит более 2000 терминов с примерами, иллюстрациями и пояснениями фундаментальных понятий, таких как гены, аллели, генотип, мутации и геномы, а также описание более сложных процессов, включая молекулярные механизмы наследственности, биосинтез белка, химеризм и генетический дрейф. Уделяется внимание современным методам исследования, таким как ДНК-тестирование, клонирование, секвенирование и генная инженерия.
Основные возможности Genetics:
- Более 2000 терминов и понятий о всех основных направлениях генетики.
- Содержит темы, связанные с генетикой человека, медицинской генетикой, селекцией, геномикой, генетической инженерией.
- Помогает разобраться в современных методах анализа ДНК и генетической диагностики.
- Работает без подключения к интернету.
- Расширенный текстовый и голосовой поиск.
- Подходит для студентов, специалистов и всех, кто интересуется генетикой.
- Может использоваться как в учебных целях, так и в профессиональной деятельности.
- Простое и интуитивное управление интерфейсом.
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