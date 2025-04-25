Voidpet Garden: Mental Health — приложение для ведения дневника, ориентированное на поддержку психического здоровья через ежедневную самооценку и взаимодействие с визуальными метафорами эмоций. Сочетает в себе принципы когнитивно-поведенческой и диалектико-поведенческой терапии, предлагает пользователю структурированные инструменты саморефлексии, контроля настроения, управления стрессом и фиксации эмоционального состояния. Визуальная составляющая оформлена в виде виртуального «сада», где каждое эмоциональное состояние представлено в образе фантастического существа.

Помогает развить устойчивые привычки ведения дневника, регулярного самонаблюдения и осознанности, отслеживать проявления тревоги, депрессии, гнева, признаков стресса и других состояний, а также фиксировать моменты благодарности, достижения целей и позитивные переживания. Voidpet Garden: Mental Health дает возможность структурировать эмоции и анализировать собственное психическое состояние в динамике.

Основные возможности Voidpet Garden: Mental Health: