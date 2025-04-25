Voidpet Garden: Mental Health для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Voidpet
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69.6 Мб
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Voidpet Garden: Mental Health — приложение для ведения дневника, ориентированное на поддержку психического здоровья через ежедневную самооценку и взаимодействие с визуальными метафорами эмоций. Сочетает в себе принципы когнитивно-поведенческой и диалектико-поведенческой терапии, предлагает пользователю структурированные инструменты саморефлексии, контроля настроения, управления стрессом и фиксации эмоционального состояния. Визуальная составляющая оформлена в виде виртуального «сада», где каждое эмоциональное состояние представлено в образе фантастического существа.
Помогает развить устойчивые привычки ведения дневника, регулярного самонаблюдения и осознанности, отслеживать проявления тревоги, депрессии, гнева, признаков стресса и других состояний, а также фиксировать моменты благодарности, достижения целей и позитивные переживания. Voidpet Garden: Mental Health дает возможность структурировать эмоции и анализировать собственное психическое состояние в динамике.
Основные возможности Voidpet Garden: Mental Health:
- Наблюдение настроения и его изменения во времени.
- Журнал благодарности, направленный на укрепление позитивного мышления.
- Разделы для постановки целей, развития мотивации и формирования продуктивных привычек.
- Практики осознанного фиксирования тревожных и стрессовых состояний.
- Упражнения на позитивную переработку негативных мыслей, основанные на методах КПТ.
- Аффирмации для повышения уверенности и стабилизации эмоционального фона.
- Встроенные короткие аудиомедитации для снятия тревожности.
- Журнал социальной рефлексии для работы с межличностными отношениями.
- Инструменты для анализа взаимосвязей между психоэмоциональным состоянием и физическим самочувствием.
- Возможность визуализировать безопасное пространство и организовать эмоциональную разрядку.
- Раздел хранения ресурсов, важных мыслей и позитивных воспоминаний на случай эмоциональных кризисов.
- Таймер, помогающий структурировать время взаимодействия с тревожными или навязчивыми мыслями.
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