Voidpet Garden: Mental Health для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69.6 Мб
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Voidpet Garden: Mental Health — приложение для ведения дневника, ориентированное на поддержку психического здоровья через ежедневную самооценку и взаимодействие с визуальными метафорами эмоций. Сочетает в себе принципы когнитивно-поведенческой и диалектико-поведенческой терапии, предлагает пользователю структурированные инструменты саморефлексии, контроля настроения, управления стрессом и фиксации эмоционального состояния. Визуальная составляющая оформлена в виде виртуального «сада», где каждое эмоциональное состояние представлено в образе фантастического существа.

Помогает развить устойчивые привычки ведения дневника, регулярного самонаблюдения и осознанности,  отслеживать проявления тревоги, депрессии, гнева, признаков стресса и других состояний, а также фиксировать моменты благодарности, достижения целей и позитивные переживания. Voidpet Garden: Mental Health  дает возможность структурировать эмоции и анализировать собственное психическое состояние в динамике.

Основные возможности Voidpet Garden: Mental Health:

  • Наблюдение настроения и его изменения во времени.
  • Журнал благодарности, направленный на укрепление позитивного мышления.
  • Разделы для постановки целей, развития мотивации и формирования продуктивных привычек.
  • Практики осознанного фиксирования тревожных и стрессовых состояний.
  • Упражнения на позитивную переработку негативных мыслей, основанные на методах КПТ.
  • Аффирмации для повышения уверенности и стабилизации эмоционального фона.
  • Встроенные короткие аудиомедитации для снятия тревожности.
  • Журнал социальной рефлексии для работы с межличностными отношениями.
  • Инструменты для анализа взаимосвязей между психоэмоциональным состоянием и физическим самочувствием.
  • Возможность визуализировать безопасное пространство и организовать эмоциональную разрядку.
  • Раздел хранения ресурсов, важных мыслей и позитивных воспоминаний на случай эмоциональных кризисов.
  • Таймер, помогающий структурировать время взаимодействия с тревожными или навязчивыми мыслями.
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