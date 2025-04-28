LVL up your life для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69.64 Мб
СКАЧАТЬ
LVL up your life скриншот № 1
LVL up your life скриншот № 2
LVL up your life скриншот № 3
LVL up your life скриншот № 4

ModernSam — приложение для геймифицированного самоуправления и поддержки людей с СДВГ. Является инструментом, который сочетает элементы ролевой игры и системы управления повседневными задачами и ориентировано на пользователей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Помогает повысить личную эффективность, улучшить саморганизацию, снизить стресс и вырабатывать полезные привычки. Каждая задача, привычка или цель в приложении представлена как элемент квеста, что повышает вовлечённость и мотивацию пользователя.

Приложение содержит различные игровые и функциональные модули: создание и развитие персонажа, ежедневные квесты, списки дел, сбор коллекций карт, охота на виртуальных существ и развитие аватара по четырём архетипам – Воин, Маг, Целитель и Рейнджер. Все функции направлены на развитие устойчивых привычек и самоосознание через игровой подход.

Список основных возможностей ModernSam:

  • Встроенная геймификация задач и целей в формате ролевой игры.
  • Индивидуальная настройка персонажа: внешний вид, стиль, раскраски.
  • Сюжетная кампания с развитием событий.
  • Ежедневные задания и квесты с внутриигровыми наградами.
  • Поддержка повторяющихся задач: ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
  • Развитие персонажа в рамках выбранного архетипа (Маг, Воин, Целитель, Рейнджер).
  • Сбор коллекционных карт с разными виртуальными существами.
  • Охота на "зверей" с пошаговой системой боя.
  • Короткие медитации с фэнтезийной тематикой.
  • Аффирмации с озвучкой для повышения самооценки и мотивации.
  • Раздел саморефлексии: ежедневные размышления о достижениях.
  • Полная офлайн-работа и без регистрации.
  • Разработано с учётом потребностей людей с СДВГ.
  • Конфиденциальность персональных данных без передачи третьим лицам.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Voidpet Garden: Mental HealthVoidpet Garden: Mental Health 4.0.4

Личный дневник для психоэмоционального самонаблюдения. Содержит инструменты для...

скачать Huawei HealthHuawei Health 14.0.8.310

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

скачать Счетчик калорий диета 10LevelsСчетчик калорий диета 10Levels 1.102.00.00

Приложение для контроля питания и похудения, предлагающее широкий спектр функций,...

скачать Женский календарь месячныхЖенский календарь месячных 1.2.24

Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...

скачать Lose Belly FatLose Belly Fat 1.6.1

Приложение для домашних тренировок, которые помогают убрать жир в области живота....

Отзывы о программе LVL up your life

Admin

Отзывов о программе LVL up your life 0.9.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв