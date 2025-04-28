ModernSam — приложение для геймифицированного самоуправления и поддержки людей с СДВГ. Является инструментом, который сочетает элементы ролевой игры и системы управления повседневными задачами и ориентировано на пользователей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Помогает повысить личную эффективность, улучшить саморганизацию, снизить стресс и вырабатывать полезные привычки. Каждая задача, привычка или цель в приложении представлена как элемент квеста, что повышает вовлечённость и мотивацию пользователя.

Приложение содержит различные игровые и функциональные модули: создание и развитие персонажа, ежедневные квесты, списки дел, сбор коллекций карт, охота на виртуальных существ и развитие аватара по четырём архетипам – Воин, Маг, Целитель и Рейнджер. Все функции направлены на развитие устойчивых привычек и самоосознание через игровой подход.

Список основных возможностей ModernSam: