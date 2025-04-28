LVL up your life для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ModernSam
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69.64 Мб
|СКАЧАТЬ
ModernSam — приложение для геймифицированного самоуправления и поддержки людей с СДВГ. Является инструментом, который сочетает элементы ролевой игры и системы управления повседневными задачами и ориентировано на пользователей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Помогает повысить личную эффективность, улучшить саморганизацию, снизить стресс и вырабатывать полезные привычки. Каждая задача, привычка или цель в приложении представлена как элемент квеста, что повышает вовлечённость и мотивацию пользователя.
Приложение содержит различные игровые и функциональные модули: создание и развитие персонажа, ежедневные квесты, списки дел, сбор коллекций карт, охота на виртуальных существ и развитие аватара по четырём архетипам – Воин, Маг, Целитель и Рейнджер. Все функции направлены на развитие устойчивых привычек и самоосознание через игровой подход.
Список основных возможностей ModernSam:
- Встроенная геймификация задач и целей в формате ролевой игры.
- Индивидуальная настройка персонажа: внешний вид, стиль, раскраски.
- Сюжетная кампания с развитием событий.
- Ежедневные задания и квесты с внутриигровыми наградами.
- Поддержка повторяющихся задач: ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
- Развитие персонажа в рамках выбранного архетипа (Маг, Воин, Целитель, Рейнджер).
- Сбор коллекционных карт с разными виртуальными существами.
- Охота на "зверей" с пошаговой системой боя.
- Короткие медитации с фэнтезийной тематикой.
- Аффирмации с озвучкой для повышения самооценки и мотивации.
- Раздел саморефлексии: ежедневные размышления о достижениях.
- Полная офлайн-работа и без регистрации.
- Разработано с учётом потребностей людей с СДВГ.
- Конфиденциальность персональных данных без передачи третьим лицам.
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Admin
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