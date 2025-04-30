Auto Parts & Engines — приложение для изучения конструкции, работы и диагностики современных автомобилей. Будет полезно начинающим водителям и опытным автолюбителям, которым важно лучше понимать устройство своего транспортного средства. Программа помогает разобраться в основных механических и электронных системах автомобиля, включая детали, узлы, системы управления и электрику.

Приложение помогает в самостоятельном техническом обслуживании, мелком ремонте и планировании возможных улучшений автомобиля. Пользователи получают доступ к обширной базе знаний, инструкциям по самостоятельной диагностике, объяснениям функционирования основных систем автомобиля, рекомендациям по замене узлов и настройке программного обеспечения.

Список основных возможностей Auto Parts & Engines: