Auto Parts & Engines для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|99 Dictionaries: The world of terms
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.42 Мб
|СКАЧАТЬ
Auto Parts & Engines — приложение для изучения конструкции, работы и диагностики современных автомобилей. Будет полезно начинающим водителям и опытным автолюбителям, которым важно лучше понимать устройство своего транспортного средства. Программа помогает разобраться в основных механических и электронных системах автомобиля, включая детали, узлы, системы управления и электрику.
Приложение помогает в самостоятельном техническом обслуживании, мелком ремонте и планировании возможных улучшений автомобиля. Пользователи получают доступ к обширной базе знаний, инструкциям по самостоятельной диагностике, объяснениям функционирования основных систем автомобиля, рекомендациям по замене узлов и настройке программного обеспечения.
Список основных возможностей Auto Parts & Engines:
- Подробное описание устройства легковых и грузовых автомобилей.
- Объяснение работы двигателя, подвески, тормозной системы и прочих компонентов.
- Информация по работе электрических систем и их элементов.
- Инструкции по самостоятельному техническому обслуживанию и диагностике.
- Возможности модификации и усовершенствования автомобиля.
- Данные по настройке программного обеспечения авто.
- Описание возможных действий при замене деталей и ремонте.
- Работает в офлайн-режиме и регулярно обновляется.
- Удобный поиск с автозаполнением и голосовой поиск.
- Простотой интерфейс и минимальные системные требования.
Android Auto 14.1.651454-release
Удобное мобильное приложение, разработанное Google, которое позволяет пользоваться...
Carista OBD2 - надежный помощник в диагностике и настройке автомобиля (проверка кодов ошибок,...
HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о...
Мобильное приложение для профессиональной диагностики автомобиля. Присутствует...
Простой в использовании, быстрый и функциональный антирадар, который предупреждает...
Мобильный сканер OBD ELM для Android, который предназначен для полной диагностики автомобиля....
Отзывы о программе Auto Parts & Engines
Admin
Отзывов о программе Auto Parts & Engines 3.9.0 пока нет, можете добавить...