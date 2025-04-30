Auto Parts & Engines для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.42 Мб
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Auto Parts & Engines — приложение для изучения конструкции, работы и диагностики современных автомобилей. Будет полезно начинающим водителям и опытным автолюбителям, которым важно лучше понимать устройство своего транспортного средства. Программа помогает разобраться в основных механических и электронных системах автомобиля, включая детали, узлы, системы управления и электрику.

Приложение помогает в самостоятельном техническом обслуживании, мелком ремонте и планировании возможных улучшений автомобиля. Пользователи получают доступ к обширной базе знаний, инструкциям по самостоятельной диагностике, объяснениям функционирования основных систем автомобиля, рекомендациям по замене узлов и настройке программного обеспечения.

Список основных возможностей Auto Parts & Engines:

  • Подробное описание устройства легковых и грузовых автомобилей.
  • Объяснение работы двигателя, подвески, тормозной системы и прочих компонентов.
  • Информация по работе электрических систем и их элементов.
  • Инструкции по самостоятельному техническому обслуживанию и диагностике.
  • Возможности модификации и усовершенствования автомобиля.
  • Данные по настройке программного обеспечения авто.
  • Описание возможных действий при замене деталей и ремонте.
  • Работает в офлайн-режиме и регулярно обновляется.
  • Удобный поиск с автозаполнением и голосовой поиск.
  • Простотой интерфейс и минимальные системные требования.
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