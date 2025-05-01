Nemo Greek для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:25.23 Мб
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Nemo Greek — обучающее приложение для самостоятельного изучения греческого языка, ориентированное на пользователей с различным уровнем подготовки: от начинающих до продвинутых. Основной акцент сделан на развитие навыков разговорной речи и понимания на слух, что достигается за счёт прослушивания аудиозаписей от носителей языка, а также регулярной практики с использованием адаптированных карточек.

Приложение не требует предварительных знаний греческого языка. Обучение строится по принципу индивидуального темпа: пользователь может заниматься в любое удобное время и выбирать темы в произвольном порядке. Благодаря встроенной функции записи и сравнения произношения с оригиналом, можно работать над произношением и постепенно избавляться от акцента. Все аудиофайлы загружаются на устройство, что обеспечивает доступ к ним без подключения к Интернету.

Список основных возможностей Nemo Greek:

  • Обучение современному греческому языку: от начального до продвинутого.
  • Аудиоматериалы, озвученные носителями языка.
  • Функция записи и сравнения произношения для корректировки акцента.
  • Гибкое обучение без привязки к последовательности тем.
  • Сохранение слов в раздел «Избранное» для персонализированного изучения.
  • Интерактивный разговорник с функцией поиска и озвучиванием.
  • Отображение рода слов и другой вспомогательной информации.
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