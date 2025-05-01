Nemo Greek — обучающее приложение для самостоятельного изучения греческого языка, ориентированное на пользователей с различным уровнем подготовки: от начинающих до продвинутых. Основной акцент сделан на развитие навыков разговорной речи и понимания на слух, что достигается за счёт прослушивания аудиозаписей от носителей языка, а также регулярной практики с использованием адаптированных карточек.

Приложение не требует предварительных знаний греческого языка. Обучение строится по принципу индивидуального темпа: пользователь может заниматься в любое удобное время и выбирать темы в произвольном порядке. Благодаря встроенной функции записи и сравнения произношения с оригиналом, можно работать над произношением и постепенно избавляться от акцента. Все аудиофайлы загружаются на устройство, что обеспечивает доступ к ним без подключения к Интернету.

Список основных возможностей Nemo Greek: