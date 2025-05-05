Nemo Portuguese для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nemo Apps LLC
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.71 Мб
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Nemo — приложение для самостоятельного изучения португальского языка для пользователей с разным уровнем подготовки. С помощью программы можно быстро выучить слова и выражения, которые необходимы для повседневного общения, поездок или деловых встреч. Nemo помогает развивать навыки восприятия языка на слух и улучшать произношение. Обучение реализована на базе карточек, которые можно настраивать в зависимости от уровня подготовки и целей обучения.
Каждое слово или фраза озвучены носителем языка с высокой чёткостью, аудио доступно и в автономном режиме. Темы можно проходить в любом порядке, сравнивать собственную речь с произношением носителя языка, чтобы корректировать акцент. Встроенный словарь дает возможность быстро найти нужную фразу или слово. А благодаря функции встроенного озвучивания, приложение может использоваться как компактный офлайн-переводчик.
Основные возможности Nemo:
- Самостоятельное изучение португальского языка.
- Высококачественное озвучивание всех слов и выражений носителями языка.
- Доступ к аудиофайлам в автономном режиме.
- Возможность записи собственного голоса для коррекции акцента.
- Добавление слов в избранное и создание индивидуальных колод для повторения.
- Встроенный разговорник и словарь с функцией поиска и озвучивания.
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Admin
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