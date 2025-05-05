Nemo — приложение для самостоятельного изучения португальского языка для пользователей с разным уровнем подготовки. С помощью программы можно быстро выучить слова и выражения, которые необходимы для повседневного общения, поездок или деловых встреч. Nemo помогает развивать навыки восприятия языка на слух и улучшать произношение. Обучение реализована на базе карточек, которые можно настраивать в зависимости от уровня подготовки и целей обучения.

Каждое слово или фраза озвучены носителем языка с высокой чёткостью, аудио доступно и в автономном режиме. Темы можно проходить в любом порядке, сравнивать собственную речь с произношением носителя языка, чтобы корректировать акцент. Встроенный словарь дает возможность быстро найти нужную фразу или слово. А благодаря функции встроенного озвучивания, приложение может использоваться как компактный офлайн-переводчик.

Основные возможности Nemo: