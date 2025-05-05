Nemo Portuguese для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22.71 Мб
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Nemo — приложение для самостоятельного изучения португальского языка для пользователей с разным уровнем подготовки. С помощью программы можно быстро выучить слова и выражения, которые необходимы для повседневного общения, поездок или деловых встреч. Nemo помогает развивать навыки восприятия языка на слух и улучшать произношение. Обучение реализована на базе карточек, которые можно настраивать в зависимости от уровня подготовки и целей обучения. 

Каждое слово или фраза озвучены носителем языка с высокой чёткостью, аудио доступно и в автономном режиме. Темы можно проходить в любом порядке, сравнивать собственную речь с произношением носителя языка, чтобы корректировать акцент. Встроенный словарь дает возможность быстро найти нужную фразу или слово. А благодаря функции встроенного озвучивания, приложение может использоваться как компактный офлайн-переводчик.

Основные возможности Nemo:

  • Самостоятельное изучение португальского языка.
  • Высококачественное озвучивание всех слов и выражений носителями языка.
  • Доступ к аудиофайлам в автономном режиме.
  • Возможность записи собственного голоса для коррекции акцента.
  • Добавление слов в избранное и создание индивидуальных колод для повторения.
  • Встроенный разговорник и словарь с функцией поиска и озвучивания.
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