AppCUI — библиотека пользовательского интерфейса для разработки консольных приложений с визуальным стилем эпохи MS-DOS. Подходит для разработчиков, которым нужно создать консольный интерфейс с поддержкой окон, меню и интерактивных элементов. Поддерживает создание выпадающих списков, кнопок, переключателей и других элементов управления. Программа предоставляет все необходимые средства для создания собственных приложений: от элементарных утилит до полноценных рабочих сред с многозадачностью.

AppCUI поддерживает ASCII-графику, что помогает реализовывать игры и визуальные демонстрации в текстовом режиме. Разработчики получают доступ к обширной коллекции встроенных демонстрационных примеров, иллюстрирующих работу с интерфейсом и доступными компонентами.

Список основных возможностей AppCUI: