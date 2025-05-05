AppCUI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.234.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gavrilut Dragos
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.79 Мб
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AppCUI — библиотека пользовательского интерфейса для разработки консольных приложений с визуальным стилем эпохи MS-DOS. Подходит для разработчиков, которым нужно создать консольный интерфейс с поддержкой окон, меню и интерактивных элементов. Поддерживает создание выпадающих списков, кнопок, переключателей и других элементов управления. Программа предоставляет все необходимые средства для создания собственных приложений: от элементарных утилит до полноценных рабочих сред с многозадачностью.
AppCUI поддерживает ASCII-графику, что помогает реализовывать игры и визуальные демонстрации в текстовом режиме. Разработчики получают доступ к обширной коллекции встроенных демонстрационных примеров, иллюстрирующих работу с интерфейсом и доступными компонентами.
Список основных возможностей AppCUI:
- Разработка оконных приложений с интерфейсом в стиле MS-DOS.
- Поддерживает изменяемые и перемещаемые окон в консольной среде.
- Взаимодействие с элементами интерфейса при помощи мыши.
- Возможность создавать пользовательские контекстные меню.
- Встроенные всплывающие подсказки и системы навигации.
- Полная поддержка ASCII-графики, включая расширенные наборы символов.
- Демонстрационные примеры демонстрирующие визуальные эффекты.
- Гибкая архитектура для разработки простых или многофункциональных приложений.
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