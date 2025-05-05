AppCUI для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.234.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.79 Мб
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AppCUI — библиотека пользовательского интерфейса для разработки консольных приложений с визуальным стилем эпохи MS-DOS. Подходит для разработчиков, которым нужно создать консольный интерфейс с поддержкой окон, меню и интерактивных элементов. Поддерживает создание выпадающих списков, кнопок, переключателей и других элементов управления. Программа предоставляет все необходимые средства для создания собственных приложений: от элементарных утилит до полноценных рабочих сред с многозадачностью.

AppCUI поддерживает ASCII-графику, что помогает реализовывать игры и визуальные демонстрации в текстовом режиме. Разработчики получают доступ к обширной коллекции встроенных демонстрационных примеров, иллюстрирующих работу с интерфейсом и доступными компонентами.

Список основных возможностей AppCUI:

  • Разработка оконных приложений с интерфейсом в стиле MS-DOS.
  • Поддерживает изменяемые и перемещаемые окон в консольной среде.
  • Взаимодействие с элементами интерфейса при помощи мыши.
  • Возможность создавать пользовательские контекстные меню.
  • Встроенные всплывающие подсказки и системы навигации.
  • Полная поддержка ASCII-графики, включая расширенные наборы символов.
  • Демонстрационные примеры демонстрирующие визуальные эффекты.
  • Гибкая архитектура для разработки простых или многофункциональных приложений.
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