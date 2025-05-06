Nemo Sinhala для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nemo Apps LLC
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|26.46 Мб
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Nemo — инструмент для самостоятельного изучения сингальского языка для пользователей разного уровня подготовки. Позволяет освоить базовую и повседневную лексику, необходимую для общения, произношение, восприятие на слух, понимание структуры фраз и развить разговорные навыки. Программа оснащена встроенной функцией поиска слов и разговорником, что позволяет использовать ее как карманный переводчик.
Учебные модули можно проходить в любом порядке, приложение работает в офлайн-режиме без доступа к Интернету, все уроки озвучены носителями языка, что помогает корректировать акцент и улучшать речь. Для новичков составлены готовые блоки для быстрого старта и знакомства с языком. Средний уровень предлагает изучение словаря, необходимого для туристических поездок и делового общения. Для продвинутых пользователей акцент делается на произношении и совершенствовании разговорной речи.
Основные возможности Nemo:
- Самостоятельное изучения сингальского языка.
- Карточки для тренировки перевода и восприятия на слух.
- Озвучивание всех слов и фраз носителями языка.
- Запись голоса для улучшения произношения.
- Создание собственной подборки карточек с нужной лексикой.
- Быстрый доступ к встроенному разговорнику и словарю.
- Работает в офлайн-режиме после загрузки данных.
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Admin
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