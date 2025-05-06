Nemo — инструмент для самостоятельного изучения сингальского языка для пользователей разного уровня подготовки. Позволяет освоить базовую и повседневную лексику, необходимую для общения, произношение, восприятие на слух, понимание структуры фраз и развить разговорные навыки. Программа оснащена встроенной функцией поиска слов и разговорником, что позволяет использовать ее как карманный переводчик.

Учебные модули можно проходить в любом порядке, приложение работает в офлайн-режиме без доступа к Интернету, все уроки озвучены носителями языка, что помогает корректировать акцент и улучшать речь. Для новичков составлены готовые блоки для быстрого старта и знакомства с языком. Средний уровень предлагает изучение словаря, необходимого для туристических поездок и делового общения. Для продвинутых пользователей акцент делается на произношении и совершенствовании разговорной речи.

Основные возможности Nemo: