Nemo Sinhala для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:26.46 Мб
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Nemo — инструмент для самостоятельного изучения сингальского языка для пользователей разного уровня подготовки. Позволяет освоить базовую и повседневную лексику, необходимую для общения, произношение, восприятие на слух, понимание структуры фраз и развить разговорные навыки. Программа оснащена встроенной функцией поиска слов и разговорником, что позволяет использовать ее как карманный переводчик.

Учебные модули можно проходить в любом порядке, приложение работает в офлайн-режиме без доступа к Интернету, все уроки озвучены носителями языка, что помогает корректировать акцент и улучшать речь. Для новичков составлены готовые блоки для быстрого старта и знакомства с языком. Средний уровень предлагает изучение словаря, необходимого для туристических поездок и делового общения. Для продвинутых пользователей акцент делается на произношении и совершенствовании разговорной речи.

Основные возможности Nemo:

  • Самостоятельное изучения сингальского языка.
  • Карточки для тренировки перевода и восприятия на слух.
  • Озвучивание всех слов и фраз носителями языка.
  • Запись голоса для улучшения произношения.
  • Создание собственной подборки карточек с нужной лексикой.
  • Быстрый доступ к встроенному разговорнику и словарю.
  • Работает в офлайн-режиме после загрузки данных.
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