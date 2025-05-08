JA Sensei для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.9.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58.74 Мб
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JA Sensei — комплексное приложение для изучения японского языка от начального до продвинутого уровней. Программа содержит набор инструментов и обучающих материалов по всем аспектам языка: чтение, письмо, аудирование и разговорная речь. Также в приложении представлены информационные материалы, которые помогают лучше понять поведение и мышление носителей языка 

Уроки посвящены хирагане, катакане, кандзи, лексике, грамматике, а также японским фразам и выражениям. Для каждой темы предусмотрены упражнения, которые способствуют закреплению материала. Аудиоматериалы озвучены носителями языка для постановки правильного произношения и интонаций. Большинство функций доступны без подключения к интернету, а сам интерфейс легко настроить под уровень подготовки.

Список основных возможностей JA Sensei:

  • Уроки по грамматике, лексике и культуре разных уровней сложности.
  • 6 000 кандзи с разбором по значению, чтению и примерами использования.
  • Функция рисования и тренировки написания иероглифов.
  • Механизмы поиска кандзи по радикалам, значению, чтениям и уровням JLPT.
  • Фразеологический справочник с грамматическими комментариями и озвучкой.
  • Тесты на чтение, прослушивание и разговорную речь с возможностью самопроверки.
  • Аудиоматериалы, записанные носителями языка, без синтеза речи.
  • Модуль прослушивания диалогов с несколькими уровнями сложности.
  • Справочник по ключевым аспектам японской повседневной жизни.
  • Поддержка SRS-системы (интервальное повторение) для эффективного запоминания.
  • Возможность работы без подключения к Интернету.
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