JA Sensei для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RaphaelW
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58.74 Мб
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JA Sensei — комплексное приложение для изучения японского языка от начального до продвинутого уровней. Программа содержит набор инструментов и обучающих материалов по всем аспектам языка: чтение, письмо, аудирование и разговорная речь. Также в приложении представлены информационные материалы, которые помогают лучше понять поведение и мышление носителей языка
Уроки посвящены хирагане, катакане, кандзи, лексике, грамматике, а также японским фразам и выражениям. Для каждой темы предусмотрены упражнения, которые способствуют закреплению материала. Аудиоматериалы озвучены носителями языка для постановки правильного произношения и интонаций. Большинство функций доступны без подключения к интернету, а сам интерфейс легко настроить под уровень подготовки.
Список основных возможностей JA Sensei:
- Уроки по грамматике, лексике и культуре разных уровней сложности.
- 6 000 кандзи с разбором по значению, чтению и примерами использования.
- Функция рисования и тренировки написания иероглифов.
- Механизмы поиска кандзи по радикалам, значению, чтениям и уровням JLPT.
- Фразеологический справочник с грамматическими комментариями и озвучкой.
- Тесты на чтение, прослушивание и разговорную речь с возможностью самопроверки.
- Аудиоматериалы, записанные носителями языка, без синтеза речи.
- Модуль прослушивания диалогов с несколькими уровнями сложности.
- Справочник по ключевым аспектам японской повседневной жизни.
- Поддержка SRS-системы (интервальное повторение) для эффективного запоминания.
- Возможность работы без подключения к Интернету.
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Admin
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