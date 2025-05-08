JA Sensei — комплексное приложение для изучения японского языка от начального до продвинутого уровней. Программа содержит набор инструментов и обучающих материалов по всем аспектам языка: чтение, письмо, аудирование и разговорная речь. Также в приложении представлены информационные материалы, которые помогают лучше понять поведение и мышление носителей языка

Уроки посвящены хирагане, катакане, кандзи, лексике, грамматике, а также японским фразам и выражениям. Для каждой темы предусмотрены упражнения, которые способствуют закреплению материала. Аудиоматериалы озвучены носителями языка для постановки правильного произношения и интонаций. Большинство функций доступны без подключения к интернету, а сам интерфейс легко настроить под уровень подготовки.

Список основных возможностей JA Sensei: