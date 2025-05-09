Nutritionix Track для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:95.92 Мб
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Nutritionix Track — приложение, с помощью которого легко вести пищевой дневник и отслеживать физические показатели. Разработано при участии сертифицированных диетологов и помогает сформировать устойчивую привычку контролировать рационом и физическую активность.

Приложение дает возможность быстро внести информацию о приёмах пищи с помощью поиска и сканирования штрих-кодов. Пользователи могут следить за калориями, макронутриентами, потреблением воды, тренировками, а также контролировать изменения веса и прогресс в достижении целей.

Список основных возможностей Nutritionix Track:

  • Отслеживание приёмов пищи и физической активности.
  • Сканирование штрих-кодов для мгновенного добавления продуктов.
  • Учёт макронутриентов, калорий, воды, физической активности и веса.
  • Обширная продуктовая база, в том числе и ресторанные блюда.
  • Возможность создавать индивидуальные рецепты и собственные блюда.
  • Просмотр статистики и отслеживание прогресса пользователя.
  • Синхронизация с устройствами Fitbit.
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