Nutritionix Track — приложение, с помощью которого легко вести пищевой дневник и отслеживать физические показатели. Разработано при участии сертифицированных диетологов и помогает сформировать устойчивую привычку контролировать рационом и физическую активность.

Приложение дает возможность быстро внести информацию о приёмах пищи с помощью поиска и сканирования штрих-кодов. Пользователи могут следить за калориями, макронутриентами, потреблением воды, тренировками, а также контролировать изменения веса и прогресс в достижении целей.

Список основных возможностей Nutritionix Track: