Nutritionix Track для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nutritionix
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|95.92 Мб
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Nutritionix Track — приложение, с помощью которого легко вести пищевой дневник и отслеживать физические показатели. Разработано при участии сертифицированных диетологов и помогает сформировать устойчивую привычку контролировать рационом и физическую активность.
Приложение дает возможность быстро внести информацию о приёмах пищи с помощью поиска и сканирования штрих-кодов. Пользователи могут следить за калориями, макронутриентами, потреблением воды, тренировками, а также контролировать изменения веса и прогресс в достижении целей.
Список основных возможностей Nutritionix Track:
- Отслеживание приёмов пищи и физической активности.
- Сканирование штрих-кодов для мгновенного добавления продуктов.
- Учёт макронутриентов, калорий, воды, физической активности и веса.
- Обширная продуктовая база, в том числе и ресторанные блюда.
- Возможность создавать индивидуальные рецепты и собственные блюда.
- Просмотр статистики и отслеживание прогресса пользователя.
- Синхронизация с устройствами Fitbit.
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