RGByte Image Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2d | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RGByte
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9.67 Мб
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RGByte Image Viewer — программа для просмотра изображений с простым и минималистичным интерфейсом. Разработана как альтернатива более сложным графическим просмотрщикам и предлагает базовый набор функций, достаточный для повседневной работы с изображениями. Может использоваться на стационарных ПК и ноутбуках, в том числе на устройствах с ограниченными ресурсами.
Приложение быстро открывает изображения различных форматов и оснащено функциями масштабирования, поворота, просмотра в полноэкранном режиме, режим 1:1 и возможностью переключения на упрощённый или высококачественный режим отображения.
Список основных возможностей RGByte Image Viewer:
- Просмотр изображений с поддержкой полноэкранного и режима 1:1.
- Поддержка работы с изображениями в популярных форматах.
- Минималистичный и лёгкий интерфейс.
- Масштабирование и поворот изображения с помощью экранных элементов.
- Повышение качества отображения с помощью функции HQ.
- Быстрая навигация между файлами и папками.
- Поддержка плавного отображения при снижении качества.
- Компактный размер дистрибутива и низкое потребление ресурсов.
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