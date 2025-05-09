RGByte Image Viewer — программа для просмотра изображений с простым и минималистичным интерфейсом. Разработана как альтернатива более сложным графическим просмотрщикам и предлагает базовый набор функций, достаточный для повседневной работы с изображениями. Может использоваться на стационарных ПК и ноутбуках, в том числе на устройствах с ограниченными ресурсами.

Приложение быстро открывает изображения различных форматов и оснащено функциями масштабирования, поворота, просмотра в полноэкранном режиме, режим 1:1 и возможностью переключения на упрощённый или высококачественный режим отображения.

Список основных возможностей RGByte Image Viewer: