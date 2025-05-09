RGByte Image Viewer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2d | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9.67 Мб
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RGByte Image Viewer скриншот № 1

RGByte Image Viewer — программа для просмотра изображений с простым и минималистичным интерфейсом. Разработана как альтернатива более сложным графическим просмотрщикам и предлагает базовый набор функций, достаточный для повседневной работы с изображениями. Может использоваться на стационарных ПК и ноутбуках, в том числе на устройствах с ограниченными ресурсами.

Приложение быстро открывает изображения различных форматов и оснащено функциями масштабирования, поворота, просмотра в полноэкранном режиме, режим 1:1 и возможностью переключения на упрощённый или высококачественный режим отображения.

Список основных возможностей RGByte Image Viewer:

  • Просмотр изображений с поддержкой полноэкранного и режима 1:1.
  • Поддержка работы с изображениями в популярных форматах.
  • Минималистичный и лёгкий интерфейс.
  • Масштабирование и поворот изображения с помощью экранных элементов.
  • Повышение качества отображения с помощью функции HQ.
  • Быстрая навигация между файлами и папками.
  • Поддержка плавного отображения при снижении качества.
  • Компактный размер дистрибутива и низкое потребление ресурсов.
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