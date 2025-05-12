Trayy — утилита для управления открытыми приложениями путем переноса их ярлыков из панели задач в системный трей. Помогает устранить загруженность панели задач, позволяет отдельным приложениям работать в фоновом режиме и при этом оставаться доступными через значок в трее. Взаимодействие происходит через значок в системном трее: при щелчке левой кнопкой мыши отображается меню со всеми добавленными в список программами. Trayy поставляется с открытым исходным кодом, в минималистичном интерфейсе и не требует технических знаний, достаточно один раз настроить список приложений, после чего Trayy будет работать автоматически.

Приложение дает возможность возможность самостоятельно настроить список программ, которые должны автоматически сворачиваться в область трея при запуске. В список можно включить обычные десктопные программы и веб-приложения, однако стоит учитывать, что приложения на платформе UWP, в текущей версии Trayy не поддерживаются.

Список основных возможностей Trayy: