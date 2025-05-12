Trayy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alireza Ghasemi
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|385 Кб
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Trayy — утилита для управления открытыми приложениями путем переноса их ярлыков из панели задач в системный трей. Помогает устранить загруженность панели задач, позволяет отдельным приложениям работать в фоновом режиме и при этом оставаться доступными через значок в трее. Взаимодействие происходит через значок в системном трее: при щелчке левой кнопкой мыши отображается меню со всеми добавленными в список программами. Trayy поставляется с открытым исходным кодом, в минималистичном интерфейсе и не требует технических знаний, достаточно один раз настроить список приложений, после чего Trayy будет работать автоматически.
Приложение дает возможность возможность самостоятельно настроить список программ, которые должны автоматически сворачиваться в область трея при запуске. В список можно включить обычные десктопные программы и веб-приложения, однако стоит учитывать, что приложения на платформе UWP, в текущей версии Trayy не поддерживаются.
Список основных возможностей Trayy:
- Перемещает значки выбранных приложений из панели задач в системный трей.
- Работает с десктопными и веб-приложениями (кроме UWP).
- Поддерживает маскирование имён приложений с использованием символа *.
- Дает возможность полностью скрыть приложения с панели задач.
- Отслеживает события сворачивания и закрытия окон.
- Работает в фоновом режиме без вмешательства в системные ресурсы.
- Минималистичный и открытый исходный код.
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