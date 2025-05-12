Trayy для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:385 Кб
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Trayy скриншот № 2

Trayy — утилита для управления открытыми приложениями путем переноса их ярлыков из панели задач в системный трей. Помогает устранить загруженность панели задач, позволяет отдельным приложениям работать в фоновом режиме и при этом оставаться доступными через значок в трее. Взаимодействие происходит через значок в системном трее: при щелчке левой кнопкой мыши отображается меню со всеми добавленными в список программами. Trayy поставляется с открытым исходным кодом, в минималистичном интерфейсе и не требует технических знаний, достаточно один раз настроить список приложений, после чего Trayy будет работать автоматически.

Приложение дает возможность возможность самостоятельно настроить список программ, которые должны автоматически сворачиваться в область трея при запуске. В список можно включить обычные десктопные программы и веб-приложения, однако стоит учитывать, что приложения на платформе UWP, в текущей версии Trayy не поддерживаются.

Список основных возможностей Trayy:

  • Перемещает значки выбранных приложений из панели задач в системный трей.
  • Работает с десктопными и веб-приложениями (кроме UWP).
  • Поддерживает маскирование имён приложений с использованием символа *.
  • Дает возможность полностью скрыть приложения с панели задач.
  • Отслеживает события сворачивания и закрытия окон.
  • Работает в фоновом режиме без вмешательства в системные ресурсы.
  • Минималистичный и открытый исходный код.
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