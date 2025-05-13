TweakNow Gallery для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 Beta 2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23.5 Мб
СКАЧАТЬ
TweakNow Gallery скриншот № 1
TweakNow Gallery скриншот № 2

TweakNow Gallery — программа для просмотра, базового редактирования и организации локальных коллекций фотографий. Предлагает интуитивно понятный интерфейс, который не требует специальной подготовки и позволяет быстро ориентироваться в функционале. Редактор оснащен базовыми инструментами редактирования изображений: поворачивание и обрезка фотографии, корректировка яркости, контраста, гаммы и применение простых цветовых фильтров.

Все изображения отображаются в виде миниатюр или увеличенных превью, в зависимости от выбранного режима. Программа позволяет легко копировать, перемещать и переименовывать изображения, в том числе поддерживает пакетную обработку. Для удобного просмотра снимков есть функция слайд-шоу, где можно выбрать фон и интервал смены изображений. Весь функционал ориентирован на простое управление графическими файлами без сложных настроек, характерных для профессиональных редакторов.

Список основных возможностей TweakNow Gallery:

  • Просмотр изображений в виде миниатюр и полноэкранного режима.
  • Поддержка пакетного копирования и перемещения файлов.
  • Переименование изображений с помощью контекстного меню.
  • Базовое редактирование: обрезка, поворот, зеркальное отражение.
  • Настройка контрастности, яркости и цветовой гаммы.
  • Применение простых фильтров, таких как сепия и черно-белый.
  • Создание слайд-шоу с выбором цвета фона и интервала показа.
  • Удобный и минималистичный интерфейс без сложной навигации.
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

скачать Paint.NETPaint.NET 4.3.11 / 5.1.6

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...

скачать XnViewXnView 2.52.1 Standard

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать JPEGViewJPEGView 1.3.46.0

Крохотный и простой в использовании просмотрщик графических файлов для Windows,...

скачать FastStone Image ViewerFastStone Image Viewer 7.9

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...

скачать DjvuReaderDjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...

скачать PowerPoint ViewerPowerPoint Viewer 14.0.6029

PowerPoint Viewer - удобный инструмент для просмотра и печати презентаций созданных при помощи программы Microsoft PowerPoint 97 или более поздней версии...

Отзывы о программе TweakNow Gallery

Admin

Отзывов о программе TweakNow Gallery 1.0.0 Beta 2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв