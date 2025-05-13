TweakNow Gallery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 Beta 2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tweak Now
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.5 Мб
|СКАЧАТЬ
TweakNow Gallery — программа для просмотра, базового редактирования и организации локальных коллекций фотографий. Предлагает интуитивно понятный интерфейс, который не требует специальной подготовки и позволяет быстро ориентироваться в функционале. Редактор оснащен базовыми инструментами редактирования изображений: поворачивание и обрезка фотографии, корректировка яркости, контраста, гаммы и применение простых цветовых фильтров.
Все изображения отображаются в виде миниатюр или увеличенных превью, в зависимости от выбранного режима. Программа позволяет легко копировать, перемещать и переименовывать изображения, в том числе поддерживает пакетную обработку. Для удобного просмотра снимков есть функция слайд-шоу, где можно выбрать фон и интервал смены изображений. Весь функционал ориентирован на простое управление графическими файлами без сложных настроек, характерных для профессиональных редакторов.
Список основных возможностей TweakNow Gallery:
- Просмотр изображений в виде миниатюр и полноэкранного режима.
- Поддержка пакетного копирования и перемещения файлов.
- Переименование изображений с помощью контекстного меню.
- Базовое редактирование: обрезка, поворот, зеркальное отражение.
- Настройка контрастности, яркости и цветовой гаммы.
- Применение простых фильтров, таких как сепия и черно-белый.
- Создание слайд-шоу с выбором цвета фона и интервала показа.
- Удобный и минималистичный интерфейс без сложной навигации.
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
Крохотный и простой в использовании просмотрщик графических файлов для Windows,...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
PowerPoint Viewer - удобный инструмент для просмотра и печати презентаций созданных при помощи программы Microsoft PowerPoint 97 или более поздней версии...
Отзывы о программе TweakNow Gallery
Admin
Отзывов о программе TweakNow Gallery 1.0.0 Beta 2 пока нет, можете добавить...