TweakNow Gallery — программа для просмотра, базового редактирования и организации локальных коллекций фотографий. Предлагает интуитивно понятный интерфейс, который не требует специальной подготовки и позволяет быстро ориентироваться в функционале. Редактор оснащен базовыми инструментами редактирования изображений: поворачивание и обрезка фотографии, корректировка яркости, контраста, гаммы и применение простых цветовых фильтров.

Все изображения отображаются в виде миниатюр или увеличенных превью, в зависимости от выбранного режима. Программа позволяет легко копировать, перемещать и переименовывать изображения, в том числе поддерживает пакетную обработку. Для удобного просмотра снимков есть функция слайд-шоу, где можно выбрать фон и интервал смены изображений. Весь функционал ориентирован на простое управление графическими файлами без сложных настроек, характерных для профессиональных редакторов.

Список основных возможностей TweakNow Gallery: