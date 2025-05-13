AkaiGrid — утилита для локальной организации видеоконтента, которое позволяет просматривать содержимое папок с видеозаписями в виде наглядной сетки с миниатюрами. Интерфейс оптимизирован для тех, кто предпочитает ориентироваться по превью, а не по названию файла. После запуска программы управление осуществляется через браузер и не требует установки дополнительного программного обеспечения.

AkaiGrid не вносит изменений в расположение файлов, не перемещает их и не переименовывает, при желании для папок можно вручную задать обложки, переименовав файл изображения в cover.jpg или cover.png. Приложение значительно упрощает навигацию по большим коллекциям видеофайлов, каждый файл в выбранной папке отображается в виде уменьшенного изображения с возможностью увидеть прогресс просмотра. Приложение сохраняет метки просмотра и дает возможность вручную отметить видео как просмотренное.

Список основных возможностей AkaiGrid: