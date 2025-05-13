AkaiGrid для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Louis Lam
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|59.37 Мб
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AkaiGrid — утилита для локальной организации видеоконтента, которое позволяет просматривать содержимое папок с видеозаписями в виде наглядной сетки с миниатюрами. Интерфейс оптимизирован для тех, кто предпочитает ориентироваться по превью, а не по названию файла. После запуска программы управление осуществляется через браузер и не требует установки дополнительного программного обеспечения.
AkaiGrid не вносит изменений в расположение файлов, не перемещает их и не переименовывает, при желании для папок можно вручную задать обложки, переименовав файл изображения в cover.jpg или cover.png. Приложение значительно упрощает навигацию по большим коллекциям видеофайлов, каждый файл в выбранной папке отображается в виде уменьшенного изображения с возможностью увидеть прогресс просмотра. Приложение сохраняет метки просмотра и дает возможность вручную отметить видео как просмотренное.
Список основных возможностей AkaiGrid:
- Отображает содержимое видеопапок в виде сетки с миниатюрами.
- Сохраняет прогресс просмотра (автоматическая метка, где просмотр был остановлен).
- Дает возможность вручную помечать видео как просмотренное.
- Подсветка названий файлов с акцентом на информацию об эпизодах.
- Работа через локальный сервер с управлением через браузер.
- Не изменяет структуру папок и расположение файлов
- Дает возможность добавлять собственные обложки к папкам.
- Поддерживает визуальную фильмотеку без подключения к интернету.
- Удобен для пользователей с большими архивами сериалов и фильмов.
Утилита содержит средства управления играми и оптимизации, а также дополнительные...
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