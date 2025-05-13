AkaiGrid для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:59.37 Мб
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AkaiGrid — утилита для локальной организации видеоконтента, которое позволяет просматривать содержимое папок с видеозаписями в виде наглядной сетки с миниатюрами. Интерфейс оптимизирован для тех, кто предпочитает ориентироваться по превью, а не по названию файла. После запуска программы управление осуществляется через браузер и не требует установки дополнительного программного обеспечения. 

AkaiGrid не вносит изменений в расположение файлов, не перемещает их и не переименовывает, при желании для папок можно вручную задать обложки, переименовав файл изображения в cover.jpg или cover.png. Приложение значительно упрощает навигацию по большим коллекциям видеофайлов, каждый файл в выбранной папке отображается в виде уменьшенного изображения с возможностью увидеть прогресс просмотра. Приложение сохраняет метки просмотра и дает возможность вручную отметить видео как просмотренное.

Список основных возможностей AkaiGrid:

  • Отображает содержимое видеопапок в виде сетки с миниатюрами.
  • Сохраняет прогресс просмотра (автоматическая метка, где просмотр был остановлен).
  • Дает возможность вручную помечать видео как просмотренное.
  • Подсветка названий файлов с акцентом на информацию об эпизодах.
  • Работа через локальный сервер с управлением через браузер.
  • Не изменяет структуру папок и расположение файлов
  • Дает возможность добавлять собственные обложки к папкам.
  • Поддерживает визуальную фильмотеку без подключения к интернету.
  • Удобен для пользователей с большими архивами сериалов и фильмов.
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