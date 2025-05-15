UniFi Identity Endpoint для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ubiquiti Inc.
|Категория:
|Синхронизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42.15 Мб
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UniFi Identity — программное решение для централизованного управления доступом, сетевыми подключениями и цифровой инфраструктурой организации. Программа представляет собой защищённую и удобную платформу для сотрудников и дает возможность быстро получить доступ к корпоративным ресурсам без многократного ввода учетных данных.
Приложение позволяет открывать двери, подключаться к Wi-Fi и VPN, использовать возможности IP-телефонии, просматривать потоки с видеокамер, организовать доступ к корпоративным файлам и зарядкам электромобилей. UniFi Identity работает с устройствами, подключенными к экосистеме UniFi, и предлагает высокий уровень безопасности для всех операций.
Список основных возможностей UniFi Identity:
- Совместимость с оборудованием UniFi.
- Подключение к корпоративной VPN в один клик.
- Доступ и синхронизация корпоративных файлов.
- Управление доступом к дверям с помощью бесконтактной идентификации.
- Подключение к Wi-Fi сети организации без необходимости ввода логина и пароля.
- Просмотр и совместное использование прямых видеотрансляций с камер.
- Управление зарядкой электромобилей (при наличии совместимого оборудования).
- Использование телефонии: звонки, голосовая почта и поддержка связи.
- Управление правами доступа и мониторинг действий пользователей.
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Admin
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