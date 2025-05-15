UniFi Identity — программное решение для централизованного управления доступом, сетевыми подключениями и цифровой инфраструктурой организации. Программа представляет собой защищённую и удобную платформу для сотрудников и дает возможность быстро получить доступ к корпоративным ресурсам без многократного ввода учетных данных.

Приложение позволяет открывать двери, подключаться к Wi-Fi и VPN, использовать возможности IP-телефонии, просматривать потоки с видеокамер, организовать доступ к корпоративным файлам и зарядкам электромобилей. UniFi Identity работает с устройствами, подключенными к экосистеме UniFi, и предлагает высокий уровень безопасности для всех операций.

Список основных возможностей UniFi Identity: