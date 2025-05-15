UniFi Identity Endpoint для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:42.15 Мб
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UniFi Identity — программное решение для централизованного управления доступом, сетевыми подключениями и цифровой инфраструктурой организации. Программа представляет собой защищённую и удобную платформу для сотрудников и дает возможность быстро получить доступ к корпоративным ресурсам без многократного ввода учетных данных.

Приложение позволяет открывать двери, подключаться к Wi-Fi и VPN, использовать возможности IP-телефонии, просматривать потоки с видеокамер, организовать доступ к корпоративным файлам и зарядкам электромобилей. UniFi Identity работает с устройствами, подключенными к экосистеме UniFi, и предлагает высокий уровень безопасности для всех операций.

Список основных возможностей UniFi Identity:

  • Совместимость с оборудованием UniFi.
  • Подключение к корпоративной VPN в один клик.
  • Доступ и синхронизация корпоративных файлов.
  • Управление доступом к дверям с помощью бесконтактной идентификации.
  • Подключение к Wi-Fi сети организации без необходимости ввода логина и пароля.
  • Просмотр и совместное использование прямых видеотрансляций с камер.
  • Управление зарядкой электромобилей (при наличии совместимого оборудования).
  • Использование телефонии: звонки, голосовая почта и поддержка связи.
  • Управление правами доступа и мониторинг действий пользователей.
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