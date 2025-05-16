Breathe: relax & focus — приложение для тренировки дыхания, которое предлагает набор упражнений, которые помогают улучшить концентрацию, снять стресс и улучшить сон. Программа предлагает три предустановленные дыхательные техники, а также дает возможность создавать собственные шаблоны с детальной настройкой. Параметры можна настраивать с точностью до полусекунды, что подходит для новичков и опытных практиков дыхательной гимнастики.

Дыхательные упражнения основаны на проверенных техниках: ровное дыхание для повседневной концентрации, коробочное дыхание для эффективного снижения тревожности, а также метод 4-7-8 для подготовки ко сну. Все упражнения с голосовыми подсказками и звуковыми сигналами, а также сопровождаются фоновыми звуками природы. Программа также предлагает инструменты для отслеживания прогресса и интеграцию напоминаний, чтобы привыкнуть к регулярному использованию.

Список основных возможностей Breathe: relax & focus: