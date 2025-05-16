Breathe: relax & focus для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.41 Мб
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Breathe: relax & focus — приложение для тренировки дыхания, которое предлагает набор упражнений, которые помогают улучшить концентрацию, снять стресс и улучшить сон. Программа предлагает три предустановленные дыхательные техники, а также дает возможность создавать собственные шаблоны с детальной настройкой. Параметры можна настраивать с точностью до полусекунды, что подходит для новичков и опытных практиков дыхательной гимнастики.

Дыхательные упражнения основаны на проверенных техниках: ровное дыхание для повседневной концентрации, коробочное дыхание для эффективного снижения тревожности, а также метод 4-7-8 для подготовки ко сну. Все упражнения с голосовыми подсказками и звуковыми сигналами, а также сопровождаются фоновыми звуками природы. Программа также предлагает инструменты для отслеживания прогресса и интеграцию напоминаний, чтобы привыкнуть к регулярному использованию.

Список основных возможностей Breathe: relax & focus:

  • Три встроенных дыхательных упражнения: ровное дыхание, коробочное дыхание, метод 4-7-8.
  • Возможность создавать неограниченное количество собственных шаблонов дыхания.
  • Гибкая настройка фаз вдоха, выдоха и задержки дыхания с шагом в 0.5 секунды.
  • Выбор голосового сопровождения (мужской или женский голос) или звукового сигнала.
  • Фоновая аудиоподдержка — звуки природы для расслабления
  • Настройка напоминаний для регулярной практики.
  • Отображение статистики и прогресса в виде диаграмм.
  • Возможность настройки интерфейса и параметров.
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Отзывы о программе Breathe: relax & focus

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