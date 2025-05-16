Breathe: relax & focus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Havabee
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.41 Мб
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Breathe: relax & focus — приложение для тренировки дыхания, которое предлагает набор упражнений, которые помогают улучшить концентрацию, снять стресс и улучшить сон. Программа предлагает три предустановленные дыхательные техники, а также дает возможность создавать собственные шаблоны с детальной настройкой. Параметры можна настраивать с точностью до полусекунды, что подходит для новичков и опытных практиков дыхательной гимнастики.
Дыхательные упражнения основаны на проверенных техниках: ровное дыхание для повседневной концентрации, коробочное дыхание для эффективного снижения тревожности, а также метод 4-7-8 для подготовки ко сну. Все упражнения с голосовыми подсказками и звуковыми сигналами, а также сопровождаются фоновыми звуками природы. Программа также предлагает инструменты для отслеживания прогресса и интеграцию напоминаний, чтобы привыкнуть к регулярному использованию.
Список основных возможностей Breathe: relax & focus:
- Три встроенных дыхательных упражнения: ровное дыхание, коробочное дыхание, метод 4-7-8.
- Возможность создавать неограниченное количество собственных шаблонов дыхания.
- Гибкая настройка фаз вдоха, выдоха и задержки дыхания с шагом в 0.5 секунды.
- Выбор голосового сопровождения (мужской или женский голос) или звукового сигнала.
- Фоновая аудиоподдержка — звуки природы для расслабления
- Настройка напоминаний для регулярной практики.
- Отображение статистики и прогресса в виде диаграмм.
- Возможность настройки интерфейса и параметров.
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Admin
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