Desktop Fences+ для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.1.37 Release 3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|limbo666
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|866 Кб
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Desktop Fences+ — утилита с открытым исходным кодом, которая помогает систематизировать элементы на рабочем столе Windows. Программа может группировать ярлыки, файлы и папки в отдельные визуальные области — так называемые «заборы». Каждый такой "забор" является контейнером, который можно разместить на рабочем столе, управлять его размером и настраивать внешний вид, что помогает избавиться от визуального беспорядка на рабочем столе. Благодаря открытой архитектуре и минимальной нагрузке на систему, может использоваться на большинстве компьютеров.
Приложение с интуитивно понятным интерфейсом, позволяет создавать неограниченное количество "заборов", каждому из которых можно назначить имя, цвет и визуальный эффект. Элементы внутри контейнеров можно свободно перемещать, а сами заборы — располагать в любом месте экрана. Утилита не изменяет структуру данных или расположение оригинальных файлов, а работает исключительно с ярлыками и сохраняет работоспособность даже при удалении файлов с рабочего стола.
Основные возможности Desktop Fences+:
- Группирует ярлыки, файлы и папки на рабочем столе в визуальные контейнеры.
- Количество заборов, которые можно создать не ограничено.
- Управление названиями и настройками внешнего вида контейнеров.
- Свободное перемещение заборов на рабочем столе.
- Автоматическая проверка ярлыков на предмет неработающих ссылок.
- Простой, понятный интерфейс без избыточной графики
- Низкие системные требования и открытый исходный код.
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