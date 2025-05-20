Desktop Fences+ — утилита с открытым исходным кодом, которая помогает систематизировать элементы на рабочем столе Windows. Программа может группировать ярлыки, файлы и папки в отдельные визуальные области — так называемые «заборы». Каждый такой "забор" является контейнером, который можно разместить на рабочем столе, управлять его размером и настраивать внешний вид, что помогает избавиться от визуального беспорядка на рабочем столе. Благодаря открытой архитектуре и минимальной нагрузке на систему, может использоваться на большинстве компьютеров.

Приложение с интуитивно понятным интерфейсом, позволяет создавать неограниченное количество "заборов", каждому из которых можно назначить имя, цвет и визуальный эффект. Элементы внутри контейнеров можно свободно перемещать, а сами заборы — располагать в любом месте экрана. Утилита не изменяет структуру данных или расположение оригинальных файлов, а работает исключительно с ярлыками и сохраняет работоспособность даже при удалении файлов с рабочего стола.

Основные возможности Desktop Fences+: