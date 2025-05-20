Desktop Fences+ для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1.37 Release 3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:866 Кб
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Desktop Fences+ — утилита с открытым исходным кодом, которая помогает систематизировать элементы на рабочем столе Windows. Программа может группировать ярлыки, файлы и папки в отдельные визуальные области — так называемые «заборы». Каждый такой "забор" является контейнером, который можно разместить на рабочем столе, управлять его размером и настраивать внешний вид, что помогает избавиться от визуального беспорядка на рабочем столе. Благодаря открытой архитектуре и минимальной нагрузке на систему, может использоваться на большинстве компьютеров.

Приложение с интуитивно понятным интерфейсом, позволяет создавать неограниченное количество "заборов", каждому из которых можно назначить имя, цвет и визуальный эффект. Элементы внутри контейнеров можно свободно перемещать, а сами заборы — располагать в любом месте экрана. Утилита не изменяет структуру данных или расположение оригинальных файлов, а работает исключительно с ярлыками и сохраняет работоспособность даже при удалении файлов с рабочего стола.

Основные возможности Desktop Fences+:

  • Группирует ярлыки, файлы и папки на рабочем столе  в визуальные контейнеры.
  • Количество заборов, которые можно создать не ограничено. 
  • Управление названиями и  настройками внешнего вида контейнеров.
  • Свободное перемещение заборов на рабочем столе.
  • Автоматическая проверка ярлыков на предмет неработающих ссылок.
  • Простой, понятный интерфейс без избыточной графики
  • Низкие системные требования и открытый исходный код.
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