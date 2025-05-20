Focus для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.84 Мб
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Focus — минималистичное терминальное приложение для управления временем в течение дня. Программа выполняет функцию таймера, помогает повысить продуктивность и избежать переутомления. Дает возможность пользователям чередовать периоды работы и отдыха, без необходимости постоянно следить за временем. Focus подходит для тех, кто работает в командной строке, предпочитает простые инструменты и хочет сосредоточиться на задачах, незабывая о перерывах.

Приложение работает по принципу циклического чередования таймеров, пользователи могут самостоятельно установить длительность рабочих и паузных сессий. Все настройки выполняются через конфигурационные файлы, что дает возможность точно подстроить таймер под индивидуальный распорядок. Интерфейс реализован в текстовом виде с элементами ASCII-графики и цветовой маркировкой. Focus не использует графический интерфейс и не требует сложной установки или подключения к сети.

Основные возможности Focus:

  • Работает в терминальной среде с поддержкой большинства командных оболочек.
  • Возможность создавать пользовательские таймеры с заданной продолжительностью.
  • Отображает текущий статус через цветовую маркировку и ASCII-графику.
  • Возможность предустановки значений по умолчанию перед запуском таймера
  • Настройка через текстовые файлы без графического интерфейса.
  • Работает без подключения к интернету.
  • Минимальная нагрузка на систему, высокая совместимость.
  • Разработано для пользователей, которые предпочитают работать в терминале.
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