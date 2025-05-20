Focus для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ayoisaiah
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.84 Мб
|СКАЧАТЬ
Focus — минималистичное терминальное приложение для управления временем в течение дня. Программа выполняет функцию таймера, помогает повысить продуктивность и избежать переутомления. Дает возможность пользователям чередовать периоды работы и отдыха, без необходимости постоянно следить за временем. Focus подходит для тех, кто работает в командной строке, предпочитает простые инструменты и хочет сосредоточиться на задачах, незабывая о перерывах.
Приложение работает по принципу циклического чередования таймеров, пользователи могут самостоятельно установить длительность рабочих и паузных сессий. Все настройки выполняются через конфигурационные файлы, что дает возможность точно подстроить таймер под индивидуальный распорядок. Интерфейс реализован в текстовом виде с элементами ASCII-графики и цветовой маркировкой. Focus не использует графический интерфейс и не требует сложной установки или подключения к сети.
Основные возможности Focus:
- Работает в терминальной среде с поддержкой большинства командных оболочек.
- Возможность создавать пользовательские таймеры с заданной продолжительностью.
- Отображает текущий статус через цветовую маркировку и ASCII-графику.
- Возможность предустановки значений по умолчанию перед запуском таймера
- Настройка через текстовые файлы без графического интерфейса.
- Работает без подключения к интернету.
- Минимальная нагрузка на систему, высокая совместимость.
- Разработано для пользователей, которые предпочитают работать в терминале.
Легковесная небольшая утилита, которая возвращает хорошо знакомую пользователям Windows 7 и...
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея...
Rainlendar Lite - бесплатный кроссплатформенный календарь с функцией органайзера. С помощью...
Напоминалка - простая портативная (не требующая инсталляции в систему) программа, которая...
BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...
Бесплатная утилита с помощью которой можно настроить звуковые оповещения,...
Отзывы о программе Focus
Admin
Отзывов о программе Focus 1.4.3 пока нет, можете добавить...