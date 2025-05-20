Focus — минималистичное терминальное приложение для управления временем в течение дня. Программа выполняет функцию таймера, помогает повысить продуктивность и избежать переутомления. Дает возможность пользователям чередовать периоды работы и отдыха, без необходимости постоянно следить за временем. Focus подходит для тех, кто работает в командной строке, предпочитает простые инструменты и хочет сосредоточиться на задачах, незабывая о перерывах.

Приложение работает по принципу циклического чередования таймеров, пользователи могут самостоятельно установить длительность рабочих и паузных сессий. Все настройки выполняются через конфигурационные файлы, что дает возможность точно подстроить таймер под индивидуальный распорядок. Интерфейс реализован в текстовом виде с элементами ASCII-графики и цветовой маркировкой. Focus не использует графический интерфейс и не требует сложной установки или подключения к сети.

Основные возможности Focus: