No.Pix для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ideaFun - Pixel Art Coloring Games Color by Number
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67.13 Мб
|СКАЧАТЬ
No.Pix – приложение для раскрашивания по номерам для пользователей всех возрастов, которые хотят создавать цифровые изображения в стиле пиксель-арт. В программе можно раскрашивать предложенные картинки по заранее заданной нумерации ячеек. Также можно создать раскраски на основе собственных фотографий.
В базе содержится широкий выбор иллюстраций, которые можно раскрашивать как в режиме офлайн, так и при подключении к интернету. Одним из ключевых элементов приложения является возможность оформить собственный виртуальный город – Pixel Town, где каждая новая локация открывается после завершения раскрасок.
Основные возможности No.Pix:
- Раскрски по номерам в пиксельном стиле.
- Встроенный виртуальный город Pixel Town с тематическими улицами.
- Пиксельная камера для генерации раскрасок из собственных фотографий.
- Поддерживает офлайн- и онлайн-режимы.
- Ежедневное обновление библиотеки изображений.
- Режим ускоренного закрашивания при удерживании пальца.
- Сохранение таймлапс-видео процесса раскрашивания.
Hamster Kombat - новый майнер. Это игра в телеграмме (телеграм бот) в которой можно майнить...
Популярнейшая online-платформа для создания игр, в которой пользователи могут создавать...
Assistant for War Thunder 1.9.1
Assistant for War Thunder – официальное приложения для игроков War Thunder. Тут вы найдете статистику...
Персонажи популярной игры Clash of Clans объединяются с новыми героями Clash Royale. Ваша задача...
Бесплатный сборник эпичных фраз мемов рунета, которые стали мемами и разошлись на цитаты....
В этом кровавом экшене необходимо установить на свою машину колющее, режущее и стреляющее...
Отзывы о программе No.Pix
Admin
Отзывов о программе No.Pix 25.9.0 пока нет, можете добавить...