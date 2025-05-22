No.Pix – приложение для раскрашивания по номерам для пользователей всех возрастов, которые хотят создавать цифровые изображения в стиле пиксель-арт. В программе можно раскрашивать предложенные картинки по заранее заданной нумерации ячеек. Также можно создать раскраски на основе собственных фотографий.

В базе содержится широкий выбор иллюстраций, которые можно раскрашивать как в режиме офлайн, так и при подключении к интернету. Одним из ключевых элементов приложения является возможность оформить собственный виртуальный город – Pixel Town, где каждая новая локация открывается после завершения раскрасок.

Основные возможности No.Pix: