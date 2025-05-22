No.Pix для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:25.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:67.13 Мб
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No.Pix скриншот № 1
No.Pix скриншот № 2
No.Pix скриншот № 3
No.Pix скриншот № 4

No.Pix – приложение для раскрашивания по номерам для пользователей всех возрастов, которые хотят создавать цифровые изображения в стиле пиксель-арт. В программе можно раскрашивать предложенные картинки по заранее заданной нумерации ячеек. Также можно создать раскраски на основе собственных фотографий.

В базе содержится широкий выбор иллюстраций, которые можно раскрашивать как в режиме офлайн, так и при подключении к интернету. Одним из ключевых элементов приложения является возможность оформить собственный виртуальный город – Pixel Town, где каждая новая локация открывается после завершения раскрасок.

Основные возможности No.Pix:

  • Раскрски по номерам в пиксельном стиле.
  • Встроенный виртуальный город Pixel Town с тематическими улицами.
  • Пиксельная камера для генерации раскрасок из собственных фотографий.
  • Поддерживает офлайн- и онлайн-режимы.
  • Ежедневное обновление библиотеки изображений.
  • Режим ускоренного закрашивания при удерживании пальца.
  • Сохранение таймлапс-видео процесса раскрашивания.
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