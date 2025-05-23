Barometer Reborn для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tomas Hubalek
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.37 Мб
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Barometer Reborn — приложение для мониторинга атмосферного давления, будет полезно для тех, кому важно следить за давлением воздуха в повседневной жизни. Программа отображает текущее атмосферное давление и показывает статистику и анализ данных за определенный период времени. Поддерживает разные единицы измерения, оснащено функциею приведения данных к уровню моря и работает без необходимости ручной калибровки или сложных настроек.
Незаменимо для пользователей, чувствительных к перепадам давления, а также на рыбаков, которые следят за атмосферным давлением, чтобы выбрать удачное время и место для рыбалки. Интерфейс адаптирован под современные устройства и отображает данные в режиме реального времени. Благадоря тому, что программа использует встроенный датчик давления телефона (если он доступен), пользователи могут получать точные измерения без подключения внешних устройств.
Список основных возможностей Barometer Reborn:
- Отображает текущее атмосферное давление в реальном времени.
- Использует встроенный датчик давления мобильного устройства.
- Поддерживает разные единицы измерения: мбар, гПа, мм рт. ст., дюймы рт. ст., торр.
- Отображает давление, приведённое к уровню моря (MSLP).
- Сохраняет историю изменений давления до 7 дней.
- Интуитивно понятный интерфейс и виджет для быстрого доступа.
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