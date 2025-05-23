Barometer Reborn для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.37 Мб
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Barometer Reborn — приложение для мониторинга атмосферного давления, будет полезно для тех, кому важно следить за давлением воздуха в повседневной жизни. Программа отображает текущее атмосферное давление и показывает статистику и анализ данных за определенный период времени. Поддерживает разные единицы измерения, оснащено функциею приведения данных к уровню моря и работает без необходимости ручной калибровки или сложных настроек.

Незаменимо для пользователей, чувствительных к перепадам давления, а также на рыбаков, которые следят за атмосферным давлением, чтобы выбрать удачное время и место для рыбалки. Интерфейс адаптирован под современные устройства и отображает данные в режиме реального времени. Благадоря тому, что программа использует встроенный датчик давления телефона (если он доступен), пользователи могут получать точные измерения без подключения внешних устройств.

Список основных возможностей Barometer Reborn:

  • Отображает текущее атмосферное давление в реальном времени.
  • Использует встроенный датчик давления мобильного устройства.
  • Поддерживает разные единицы измерения: мбар, гПа, мм рт. ст., дюймы рт. ст., торр.
  • Отображает давление, приведённое к уровню моря (MSLP).
  • Сохраняет историю изменений давления до 7 дней.
  • Интуитивно понятный интерфейс и виджет для быстрого доступа.
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