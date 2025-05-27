Locket Widget для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.198.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Locket Labs, Inc
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|66.97 Мб
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Locket Widget — приложение с функцией виджета, с помощью которого легко обмениваться фото с выбранными людьми в режиме реального времени. Каждый раз при разблокировке телефона пользователи будут видеть на экране новые фотографии, которые отправили друзья или члены семьи. Таким образом пользователь получает моментальный доступ к фото без необходимости переходить в приложение. Также виджет автоматически создает видеоролики по фото за определенный период времени (например, месяц).
Обмен фото выполняется с помощью камеры, встроенной в само приложение, таким образом пользователи могут контролировать, какими фото они хотят поделиться со списком выбранных людей (список ограничен 20 контактами). Получатели фото могут реагировать на изображения через встроенную функцию реакций. Снимки, отправленные через Locket, сохраняются в виде хронологии, которую можно просмотреть в любое время.
Список основных возможностей Locket Widget:
- Моментальный обмен фото через виджет на главном экране телефона.
- Встроенная камера для контроля фотографий для обмена.
- Обмен фотографиями только с выбранными людьми (до 20 человек).
- Функции реакций на фото друзей без подсчета лайков и статистики.
- Создание хронологии снимком и просмотр в любое время.
- Автоматическая генерация видеороликов из фото за нужный период времени.
- Фокус на простом общении и реальных моментах без подсчета лайков и статистики.
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