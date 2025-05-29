ImvI Lite для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.81 Мб
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ImvI Lite — программа для просмотра изображений, с простым интерфейсом и низкими требованиями к системным ресурсам. Оснащена встроенным файловым проводником с двумя областями просмотра: левая часть отображает дерево каталогов, правая — окно предварительного просмотра изображений. 

При необходимости можно просмотреть метаданные изображений и переключаться между различными каналами отображения (RGB, RGBA, Alpha). Однако следует отметить, что редактирование метаданных в ImvI Lite не предусмотрено. Приложение без сложных настроек, что позволяет пользователям быстро его освоить.

Основные возможности ImvI Lite:

  • Просмотр изображений в указаной директории.

  • Поддерживает переключение между каналами RGB, RGBA и Alpha.

  • Встроенный файловый проводник для удобной навигации.

  • Удобный нтерфейс с двумя областями просмотра.

  • Подходит для работы с изображениями PNG с прозрачностью.

  • Низкие системные требования, высокая скорость запуска и работы.

  • Минималистичный и понятный интерфейс без перегрузки функциями.

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