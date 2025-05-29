ImvI Lite для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alexander Shiberin
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.81 Мб
|СКАЧАТЬ
ImvI Lite — программа для просмотра изображений, с простым интерфейсом и низкими требованиями к системным ресурсам. Оснащена встроенным файловым проводником с двумя областями просмотра: левая часть отображает дерево каталогов, правая — окно предварительного просмотра изображений.
При необходимости можно просмотреть метаданные изображений и переключаться между различными каналами отображения (RGB, RGBA, Alpha). Однако следует отметить, что редактирование метаданных в ImvI Lite не предусмотрено. Приложение без сложных настроек, что позволяет пользователям быстро его освоить.
Основные возможности ImvI Lite:
-
Просмотр изображений в указаной директории.
-
Поддерживает переключение между каналами RGB, RGBA и Alpha.
-
Встроенный файловый проводник для удобной навигации.
-
Удобный нтерфейс с двумя областями просмотра.
-
Подходит для работы с изображениями PNG с прозрачностью.
-
Низкие системные требования, высокая скорость запуска и работы.
-
Минималистичный и понятный интерфейс без перегрузки функциями.
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
Крохотный и простой в использовании просмотрщик графических файлов для Windows,...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF....
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Отзывы о программе ImvI Lite
Admin
Отзывов о программе ImvI Lite 1.7 пока нет, можете добавить...