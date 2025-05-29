ImvI Lite — программа для просмотра изображений, с простым интерфейсом и низкими требованиями к системным ресурсам. Оснащена встроенным файловым проводником с двумя областями просмотра: левая часть отображает дерево каталогов, правая — окно предварительного просмотра изображений.

При необходимости можно просмотреть метаданные изображений и переключаться между различными каналами отображения (RGB, RGBA, Alpha). Однако следует отметить, что редактирование метаданных в ImvI Lite не предусмотрено. Приложение без сложных настроек, что позволяет пользователям быстро его освоить.

Основные возможности ImvI Lite: