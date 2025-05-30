Shake Flashlight для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|AndroidRock
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.02 Мб
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Shake Flashlight — компактное и простое приложение для управления вспышкой смартфона с помощью физического движения устройства. Позволяет быстро включить и выключить фонарик без разблокировки телефона. Достаточно активировать экран и встряхнуть устройство — вспышка камеры станет источником света. Повторное встряхивание отключит фонарик.
В программе отсутствуют лишние функции и интерфейсные элементы, поэтому она не перегружает систему, не требует дополнительной настройки и совместима с большинством современных устройств с камерой и встроенным акселерометром. Работает без подключения к сети и дает возможность регулировать чувствительность движения для активации.
Основные возможности Shake Flashlight:
-
Включает свет камеры простым встряхиванием устройства.
-
Быстро отключает фонарик при повторном встряхивании.
-
Активируется без разблокировки телефона.
-
Поддержкивается большинством смартфонов с камерой и акселерометром.
-
Без лишних функций, не требует подключения к интернету.
-
Позволяет регулировать чувствительность к движению.
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Admin
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