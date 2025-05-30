Shake Flashlight — компактное и простое приложение для управления вспышкой смартфона с помощью физического движения устройства. Позволяет быстро включить и выключить фонарик без разблокировки телефона. Достаточно активировать экран и встряхнуть устройство — вспышка камеры станет источником света. Повторное встряхивание отключит фонарик.

В программе отсутствуют лишние функции и интерфейсные элементы, поэтому она не перегружает систему, не требует дополнительной настройки и совместима с большинством современных устройств с камерой и встроенным акселерометром. Работает без подключения к сети и дает возможность регулировать чувствительность движения для активации.

Основные возможности Shake Flashlight: