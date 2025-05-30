Shake Flashlight для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.02 Мб
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Shake Flashlight — компактное и простое приложение для управления вспышкой смартфона с помощью физического движения устройства. Позволяет быстро включить и выключить фонарик без разблокировки телефона. Достаточно активировать экран и встряхнуть устройство — вспышка камеры станет источником света. Повторное встряхивание отключит фонарик.

В программе отсутствуют лишние функции и интерфейсные элементы, поэтому она не перегружает систему, не требует дополнительной настройки и совместима с большинством современных устройств с камерой и встроенным акселерометром. Работает без подключения к сети и дает возможность регулировать чувствительность движения для активации.

Основные возможности Shake Flashlight:

  • Включает свет камеры простым встряхиванием устройства.

  • Быстро отключает фонарик при повторном встряхивании.

  • Активируется без разблокировки телефона.

  • Поддержкивается большинством смартфонов с камерой и акселерометром.

  • Без лишних функций, не требует подключения к интернету.

  • Позволяет регулировать чувствительность к движению.

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