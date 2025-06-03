Backup Ranger для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.55 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tulerton
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.37 Мб
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Backup Ranger — утилита для автоматического резервного копирования данных в системе Windows. Упрощает хранение важных файлов и помогает предотвратить их потерю при сбоях, переустановке системы или в других непредвиденных ситуациях. Подходит для создания локальных резервных копий на внутренние и внешние накопители.
Приложение не требует сложных настроек, пользователю достаточно указать диск или раздел, куда нужно выполнить резервное копирование и приложение самостоятельно выполнит все нужные действия. При необходиомсти также можно перенести скрытые данные, например из папки AppData, чтобы сохранить пользовательские настройки системы и конфигураций программ.
Список основных возможностей Backup Ranger:
-
Выполняет автоматическое резервное копирование данных.
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Можно использовать для одноразового и регулярного копирования.
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Помогает сохранить персональные файлы от случайной потери при переустановке ОС.
-
Поддерживает работу с внутренними и внешними накопителями.
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Дает возможность скопировать скрытые системные папки.
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Работает без подключения к интернету или сторонним облачным сервисам.
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Нет сложных настроек, простой интерфейс, быстрая работа.
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