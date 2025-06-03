Backup Ranger для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.55 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30.37 Мб
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Backup Ranger — утилита для автоматического резервного копирования данных в системе Windows. Упрощает хранение важных файлов и помогает предотвратить их потерю при сбоях, переустановке системы или в других непредвиденных ситуациях. Подходит для создания локальных резервных копий на внутренние и внешние накопители.

Приложение не требует сложных настроек, пользователю достаточно указать диск или раздел, куда нужно выполнить резервное копирование и приложение самостоятельно выполнит все нужные действия. При необходиомсти также можно перенести скрытые данные, например из папки AppData, чтобы сохранить пользовательские настройки системы и конфигураций программ.

Список основных возможностей Backup Ranger:

  • Выполняет автоматическое резервное копирование данных.

  • Можно использовать для одноразового и регулярного копирования.

  • Помогает сохранить персональные файлы от случайной потери при переустановке ОС.

  • Поддерживает работу с внутренними и внешними накопителями.

  • Дает возможность скопировать скрытые системные папки.

  • Работает без подключения к интернету или сторонним облачным сервисам.

  • Нет сложных настроек, простой интерфейс, быстрая работа.

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