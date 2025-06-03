Backup Ranger — утилита для автоматического резервного копирования данных в системе Windows. Упрощает хранение важных файлов и помогает предотвратить их потерю при сбоях, переустановке системы или в других непредвиденных ситуациях. Подходит для создания локальных резервных копий на внутренние и внешние накопители.

Приложение не требует сложных настроек, пользователю достаточно указать диск или раздел, куда нужно выполнить резервное копирование и приложение самостоятельно выполнит все нужные действия. При необходиомсти также можно перенести скрытые данные, например из папки AppData, чтобы сохранить пользовательские настройки системы и конфигураций программ.

Список основных возможностей Backup Ranger: