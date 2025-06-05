QuickLauncher — утилита для Windows, которая упрощает и ускоряет доступ к часто используемым приложениям. Программа дает инструменты для создания, редактирования и структурирования ярлыков исполняемых файлов. Помогает сделать интерфейс более организованным и облегчить повседневную работу с большим количеством установленных приложений.

Утилита предоставляет возможность запускать приложения двойным щелчком мыши, через контекстное меню, через Windows Terminal или командную строку, включая запуск в режиме администратора. Поддерживает персонализацию: каждый ярлык можно дополнительно настроить, а приложения сгруппировать по категориям.

Список основных возможностей QuickLauncher: