QuickLauncher для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.91 Мб
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QuickLauncher — утилита для Windows, которая упрощает и ускоряет доступ к часто используемым приложениям. Программа  дает инструменты для создания, редактирования и структурирования ярлыков исполняемых файлов. Помогает сделать интерфейс более организованным и облегчить повседневную работу с большим количеством установленных приложений.

Утилита предоставляет возможность запускать приложения двойным щелчком мыши, через контекстное меню, через Windows Terminal или командную строку, включая запуск в режиме администратора. Поддерживает персонализацию: каждый ярлык можно дополнительно настроить, а приложения сгруппировать по категориям. 

Список основных возможностей QuickLauncher:

  • Создает ярлыки для быстрого запуска исполняемых файлов.
  • Помогает удобно организовать рабочее пространство.
  • Дает возможность редактирование и настраивать ярлыки.
  • Поддерживает группировку приложений по желанию пользователя.
  • Запускает программ через Windows Terminal или CMD в обычном или административном режиме.
  • Повышает производительность системы за счёт оптимизации доступа к программам.
  • Простая настройка без необходимости глубоких технических знаний.
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