QuickLauncher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TangTony2023
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.91 Мб
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QuickLauncher — утилита для Windows, которая упрощает и ускоряет доступ к часто используемым приложениям. Программа дает инструменты для создания, редактирования и структурирования ярлыков исполняемых файлов. Помогает сделать интерфейс более организованным и облегчить повседневную работу с большим количеством установленных приложений.
Утилита предоставляет возможность запускать приложения двойным щелчком мыши, через контекстное меню, через Windows Terminal или командную строку, включая запуск в режиме администратора. Поддерживает персонализацию: каждый ярлык можно дополнительно настроить, а приложения сгруппировать по категориям.
Список основных возможностей QuickLauncher:
- Создает ярлыки для быстрого запуска исполняемых файлов.
- Помогает удобно организовать рабочее пространство.
- Дает возможность редактирование и настраивать ярлыки.
- Поддерживает группировку приложений по желанию пользователя.
- Запускает программ через Windows Terminal или CMD в обычном или административном режиме.
- Повышает производительность системы за счёт оптимизации доступа к программам.
- Простая настройка без необходимости глубоких технических знаний.
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