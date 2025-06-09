Bubble Pop для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1101 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11.72 Мб
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Bubble Pop — казуальная игра, где нужно очищать игровое поле, выстреливая по группам пузырей одного цвета. Уровни усложняются постепенно, подходит для новичков и опытных игроков, процесс построен на точности и расчёте. Пользователь может управлять направлением выстрелов, использовать стены и углы, использовать специальные бонусы — бомбы и огненные шары, которые эффективно очищают большие участки поля. Приложение работает без подключения к интернету. Приятную атмосферу в игре создают визуальное оформление и плавная анимация.

Список основных возможностей Bubble Pop:

  • Казуальная игра с выстрелами по разноцветным пузырям.
  • Дает возможность использовать рикошетные выстрелы от стен и бонусные элементов.
  • Сотни разнообразных уровней с возрастающей сложностью.
  • Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
  • Подходит для пользователей разных возрастов.
  • Оптимизирована для большинства мобильных устройств.
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