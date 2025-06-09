Bubble Pop для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1101 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZeroMaze
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11.72 Мб
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Bubble Pop — казуальная игра, где нужно очищать игровое поле, выстреливая по группам пузырей одного цвета. Уровни усложняются постепенно, подходит для новичков и опытных игроков, процесс построен на точности и расчёте. Пользователь может управлять направлением выстрелов, использовать стены и углы, использовать специальные бонусы — бомбы и огненные шары, которые эффективно очищают большие участки поля. Приложение работает без подключения к интернету. Приятную атмосферу в игре создают визуальное оформление и плавная анимация.
Список основных возможностей Bubble Pop:
- Казуальная игра с выстрелами по разноцветным пузырям.
- Дает возможность использовать рикошетные выстрелы от стен и бонусные элементов.
- Сотни разнообразных уровней с возрастающей сложностью.
- Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету.
- Подходит для пользователей разных возрастов.
- Оптимизирована для большинства мобильных устройств.
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Admin
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