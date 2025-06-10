Video-Compare — консольное приложение для технического анализа различий между двумя видеопотоками. Дает возможность визуально сравнить два видеофайла с различными параметрами: разрешение, частоту кадров, кодеки, цветовые форматы и другие настройки. Будет полезно для тех, кто занимается видеомонтажом, кодированием, оптимизацией качества или тестированием видео. Работа осуществляется через командную строку через простой синтаксис со справочной системой. Дает возможность контролировать видеодемультиплексор, декодер, буфер кадров, билинейную интерполяцию текстур и другие технические характеристики воспроизведения.

Программа использует возможности FFmpeg и SDL2 и обеспечивает стабильное и синхронное воспроизведение двух видеопотоков. Видео можно запускать в горизонтальном, вертикальном или разделённом представлении и отслеживать, как изменение кодеков, применение фильтров, настройки декодирования или аппаратного ускорения сказываются на качестве изображения и воспроизведении в целом.

Список основных возможностей Video-Compare: