SmartSuite — платформа для управления рабочими процессами, задачами и бизнес-операциями в компаниях различных отраслей и масштабов. С помощью приложения легко организовать централизованный доступ ко всем элементам работы: от управления проектами и взаимодействия с клиентами до контроля внутренних бизнес-процессов.

SmartSuite содержит инструменты для ведения баз данных, работы с документами, управления проектами, а также анализа и повышения производительности. Интрефейс адаптирован для компьютеров и мобильных устройств. Приложение удобно использовать для автоматизации повторяющихся процессов, построения структуры данных и организации совместной работы между подразделениями.

Список основных возможностей SmartSuite: