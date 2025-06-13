SmartSuite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.47 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SmartSuite
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.03 Мб
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SmartSuite — платформа для управления рабочими процессами, задачами и бизнес-операциями в компаниях различных отраслей и масштабов. С помощью приложения легко организовать централизованный доступ ко всем элементам работы: от управления проектами и взаимодействия с клиентами до контроля внутренних бизнес-процессов.
SmartSuite содержит инструменты для ведения баз данных, работы с документами, управления проектами, а также анализа и повышения производительности. Интрефейс адаптирован для компьютеров и мобильных устройств. Приложение удобно использовать для автоматизации повторяющихся процессов, построения структуры данных и организации совместной работы между подразделениями.
Список основных возможностей SmartSuite:
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Дает возможность управлять проектами и задачами с возможностью мониторинга прогресса.
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Помогает планировать и координировать роботу, вести учет расходов и управлять рисками.
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Дает возможность формировать отчеты, проводить анализ и маркетинговые кампании.
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Помогает организовать работу персоналом, в том числе со сценариями удаленной и гибридной работы.
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Упрощает ведение клиентской базы и управление взаимоотношениями с клиентами.
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Предлагает инструменты управления арендой помещений, запасами, инвентаризациею.
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Помогает отслеживать воронки продаж и инициатив по развитию бизнеса.
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