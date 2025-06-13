SmartSuite для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.47 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34.03 Мб
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SmartSuite — платформа для управления рабочими процессами, задачами и бизнес-операциями в компаниях различных отраслей и масштабов. С помощью приложения легко организовать централизованный доступ ко всем элементам работы: от управления проектами и взаимодействия с клиентами до контроля внутренних бизнес-процессов.

SmartSuite содержит инструменты для ведения баз данных, работы с документами, управления проектами, а также анализа и повышения производительности. Интрефейс адаптирован для компьютеров и мобильных устройств. Приложение удобно использовать для автоматизации повторяющихся процессов, построения структуры данных и организации совместной работы между подразделениями.

Список основных возможностей SmartSuite:

  • Дает возможность управлять проектами и задачами с возможностью мониторинга прогресса.

  • Помогает планировать и координировать роботу, вести учет расходов и управлять рисками.

  • Дает возможность формировать отчеты, проводить анализ и маркетинговые кампании.

  • Помогает организовать работу персоналом, в том числе со сценариями удаленной и гибридной работы.

  • Упрощает ведение клиентской базы и управление взаимоотношениями с клиентами.

  • Предлагает инструменты управления арендой помещений, запасами, инвентаризациею.

  • Помогает отслеживать воронки продаж и инициатив по развитию бизнеса.

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