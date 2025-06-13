Darktable для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Украинский, Датский
|Разработчик:
|Darktable
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|122.3 Мб
|СКАЧАТЬ
Darktable — программа для обработки фотографий и цифровых негативов в формате RAW для профессиональных фотографов и продвинутых любителей. Открытый исходный код дает широкий выбор инструментов для просмотра, сортировки и постобработки снимков.
Приложение обеспечивает полноценный рабочий процесс с управлением коллекциями изображений, расширенными инструментами коррекции и конвертации RAW-файлов с сохранением в высоком качестве. Поддерживает высокодинамичные форматы изображений, аппаратное ускорение обработки, использование плавающей запятой для внутреннего представления данных, а также расширения с помощью модульной архитектуры.
Программа реализована как виртуальный световой стол и цифровая фотолаборатория, где пользователь может эффективно работать с большими объемами фотоматериала. Все изменения в фотографиях осуществляются в неразрушающем режиме — оригинальные файлы не изменяются, а результат обработки отображается в кэшированных копиях.
Список основных возможностей Darktable:
- Помогает управлять библиотекой изображений с хранением метаданных и предпросмотром.
- Поддерживает обработку и конвертацию RAW-файлов в неразрушающем режиме.
- Поддерживает работу с изображениями в расширенном динамическом диапазоне (HDR).
- Предоставляет многоуровневую систему фильтров, модулей, масок и локальных корректировок.
- Обеспечивает быструю загрузку RAW-файлов и экспорт изображений в различных форматах.
- Дает возможность использовать режим tethered для фотосъемки напрямую с камеры.
- Оптимизирован для работы с большими объемами данных.
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