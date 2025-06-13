Darktable — программа для обработки фотографий и цифровых негативов в формате RAW для профессиональных фотографов и продвинутых любителей. Открытый исходный код дает широкий выбор инструментов для просмотра, сортировки и постобработки снимков.

Приложение обеспечивает полноценный рабочий процесс с управлением коллекциями изображений, расширенными инструментами коррекции и конвертации RAW-файлов с сохранением в высоком качестве. Поддерживает высокодинамичные форматы изображений, аппаратное ускорение обработки, использование плавающей запятой для внутреннего представления данных, а также расширения с помощью модульной архитектуры.

Программа реализована как виртуальный световой стол и цифровая фотолаборатория, где пользователь может эффективно работать с большими объемами фотоматериала. Все изменения в фотографиях осуществляются в неразрушающем режиме — оригинальные файлы не изменяются, а результат обработки отображается в кэшированных копиях.

Список основных возможностей Darktable: