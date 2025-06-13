Darktable для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Украинский, Датский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:122.3 Мб
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Darktable — программа для обработки фотографий и цифровых негативов в формате RAW для профессиональных фотографов и продвинутых любителей. Открытый исходный код дает широкий выбор инструментов для просмотра, сортировки и постобработки снимков. 

Приложение обеспечивает полноценный рабочий процесс с управлением коллекциями изображений, расширенными инструментами коррекции и конвертации RAW-файлов с сохранением в высоком качестве. Поддерживает высокодинамичные форматы изображений, аппаратное ускорение обработки, использование плавающей запятой для внутреннего представления данных, а также расширения с помощью модульной архитектуры.

Программа реализована как виртуальный световой стол и цифровая фотолаборатория, где пользователь может  эффективно работать с большими объемами фотоматериала. Все изменения в фотографиях осуществляются в неразрушающем режиме — оригинальные файлы не изменяются, а результат обработки отображается в  кэшированных копиях.

 Список основных возможностей Darktable:

  • Помогает управлять библиотекой изображений с хранением метаданных и предпросмотром.
  • Поддерживает обработку и конвертацию RAW-файлов в неразрушающем режиме.
  • Поддерживает работу с изображениями в расширенном динамическом диапазоне (HDR).
  • Предоставляет многоуровневую систему фильтров, модулей, масок и локальных корректировок.
  • Обеспечивает быструю загрузку RAW-файлов и экспорт изображений в различных форматах.
  • Дает возможность использовать режим tethered для фотосъемки напрямую с камеры.
  • Оптимизирован для работы с большими объемами данных.
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